Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...

SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu

SANKO Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde “Mekânda Erişebilirlik” kategorisinde turuncu bayrak almaya hak kazandı.

SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu

SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu

SANKO Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde “Mekânda Erişebilirlik” kategorisinde turuncu bayrak almaya hak kazandı.

05 Temmuz 2022 Salı 14:15
banner459

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, akademik başarılarını sosyal sorumluluk çalışmalarıyla taçlandıran SANKO Üniversitesi’nin, eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için öğrencilerin yanında olduğunu kaydederek, “Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunuyoruz” dedi.

Üniversite eğitimi alan engelli öğrencilerin gözünden yaptıkları değerlendirmelerle eğitimde mekansal engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar sonucu Mekanda Erişebilirlik ödülüyle Turuncu Bayrak almaya hak kazandıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Mekânda Erişebilirliği ifade eden Turuncu Bayrak, engelsiz erişim sloganıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkân ile sosyo-kültürel faaliyetlere erişimlerinde kolaylık sağlamayı ve farkındalık yaratarak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

SANKO Üniversitesi olarak öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla, üniversitemizin fiziki koşullarında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bununla birlikte erişebilirliğin sürekliliği ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Engelsiz üniversite ödüllerinde 114 üniversiteden toplam 1074 başvuru içerisinde, 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226’sı ‘mekânda erişilebirliğe’ verilen ‘turuncu bayrak’ oldu. Çalışmalarımızın olumlu sonuç vermesi, bir sonraki çalışmamız için büyük bir motivasyon sağlayacaktır.”

Prof. Dr. Dağlı, bu konuda çalışmaları yürüten Engelli Öğrenciler Birimine, akademik ve idari personel ile öğrencilerine teşekkür ettiğine de vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi Turuncu Bayrak Sahibi Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüler dikkat! Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak
Sürücüler dikkat! Perşembe gününe kadar trafiğe kapalı olacak
Başkan Mahçiçek; Kadına Şiddet, Ailenin Kutsiyetini Bilmemesinden Gelir
Başkan Mahçiçek; Kadına Şiddet, Ailenin Kutsiyetini Bilmemesinden Gelir
Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından
Lgs Türkiye Birincisi Kipaş Eğitim Kurumlarından
Onikişubat’taki Kurbanlık Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu
Onikişubat’taki Kurbanlık Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu
Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim
Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber