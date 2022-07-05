SANKO Üniversitesi turuncu bayrak sahibi oldu

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, akademik başarılarını sosyal sorumluluk çalışmalarıyla taçlandıran SANKO Üniversitesi’nin, eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için öğrencilerin yanında olduğunu kaydederek, “Öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunuyoruz” dedi.

Üniversite eğitimi alan engelli öğrencilerin gözünden yaptıkları değerlendirmelerle eğitimde mekansal engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar sonucu Mekanda Erişebilirlik ödülüyle Turuncu Bayrak almaya hak kazandıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Mekânda Erişebilirliği ifade eden Turuncu Bayrak, engelsiz erişim sloganıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkân ile sosyo-kültürel faaliyetlere erişimlerinde kolaylık sağlamayı ve farkındalık yaratarak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

SANKO Üniversitesi olarak öğrencilerimize engelsiz bir eğitim ortamı sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla, üniversitemizin fiziki koşullarında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bununla birlikte erişebilirliğin sürekliliği ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Engelsiz üniversite ödüllerinde 114 üniversiteden toplam 1074 başvuru içerisinde, 34 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı. Bu bayraklardan 226’sı ‘mekânda erişilebirliğe’ verilen ‘turuncu bayrak’ oldu. Çalışmalarımızın olumlu sonuç vermesi, bir sonraki çalışmamız için büyük bir motivasyon sağlayacaktır.”

Prof. Dr. Dağlı, bu konuda çalışmaları yürüten Engelli Öğrenciler Birimine, akademik ve idari personel ile öğrencilerine teşekkür ettiğine de vurgu yaptı.