Taksicilerden Başkan Gürbüz’e teşekkür!

Elbistan’da bulunan 28 taksi durağı, sabit durak sistemine geçirilerek 14 adede düşürüldü. Taksici esnafına, modern, işlevsel ve kent estetiği açısından da durak kazandırılması için de girişimler başlatıldı.

Taksici esnafları, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin’le birlikte Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret etti.

Burada değerlendirme yapan Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, taksici esnaflarının sabit durak sorunu çözümü için girişimde bulunduklarını söyledi.

Kentte 71 taksici esnafı bulunduğunu anımsatan Başkan Şahin, “Üyemiz olan taksici esnafının bu sorununu çözmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi ile bir dizi görüşmelerde bulunmuştuk. Bu konuda Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün yapıcı yaklaşımları oldu ve sorunu çözdük. Taksici esnafımızın 28 olan durak sayısı birleştirilerek 14’e düşürüldü ve sabit hale geldi. Esnafımızı sevindiren bu gelişmedeki desteklerinden dolayı Sayın Başkanımız Mehmet Gürbüz’e teşekkür etmek istedik. Esnafımız da biz de belediye başkanımız da mutlu. Burada huzuru sağlamış olduk. Hem de önümüzdeki dönemde esnaflarımızın talepleri ile ilgili de olumlu ve de verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kentteki taksi hizmetinin daha nitelikli hale gelmesi için çaba gösterdiklerine vurgu yaptı.

Başkan Gürbüz, “Taksici esnafımızın 2023 yılına rahat ve huzurlu girmesi için şehir merkezinde dağınık halde bulunan 28 durağı derleyip toparladık. 14’e düşürdük. Taksi hizmetlerinin daha nitelikli, vatandaşa hızlı erişim ve ulaşım sağlayan bir yapıya kavuşturulmasını amaçladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de taksi duraklarının fiziki şartlarını federasyonumuz, odamızla beraber iyileştireceğiz. Onları, hem kış hem de yaş şartlarına uygun birer mekan oluşturmak istiyoruz. Elbistan’a yakışır bir kent mobilyası tasarlama gayretimiz var. Esnaflarımıza da bu anlamda teşekkür ediyorum. Onlar da bu konuda duyarlılıklarını esirgemiyorlar. Burada yapılan çalışmaların hepsi vatandaşlara daha nitelikli ve konforlu bir hizmet sunmaya yönelik. Başkanımıza ve esnafımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.