Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite” Kategorisinde
Sanko Üniversitesi, “A Plus Üniversite”...
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı

TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, AFAD Başkan Yrd. İsmail Palakoğlu, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, TAMP Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve yerel düzeyde ana çözüm ortağı olan tüm hizmet grubu yöneticilerinin katıldığı TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu’nun İlk Gün Değerlendirme Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı

TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, AFAD Başkan Yrd. İsmail Palakoğlu, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, TAMP Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve yerel düzeyde ana çözüm ortağı olan tüm hizmet grubu yöneticilerinin katıldığı TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu’nun İlk Gün Değerlendirme Toplantısı, AFAD Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

21 Temmuz 2020 Salı 08:54

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Çalışma Grubu faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.


Son yıllarda meydana gelen afetler karşısında, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda sorumlu bakanlıklar aracılığı ile müdahalenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Coşkun, “Afet riski bakımından tehlikeli bir konumda bulunan ilimizin de, benzer şekilde afetlere müdahalede olumlu sonuçlar alabilmesinin TAMP-Kahramanmaraş planının etkili bir şekilde sahada uygulanması ile mümkün olacağını” söyledi.


Vali Coşkun ayrıca: “Plan değerlendirme toplantıları ilimizde yaşanabilecek afet tehlikelerine karşı müdahalenin nasıl planlandığını daha iyi görmemizi sağlayacaktır. Çalışmanın tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TAMP-Kahramanmaraş ToplantısıAFAD Başkan Yrd. İsmail PalakoğluAFAD Planlama Ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir TezcanKahramanmaraşAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
Yedikuyular kayak merkezi kiraya veriliyor
Yedikuyular kayak merkezi kiraya veriliyor
Kahramanmaraş baro başkanı Burak Gül'den adli tatil mesajı
Kahramanmaraş baro başkanı Burak Gül'den adli tatil mesajı
Soğuk lezzet için rotayı Kahramanmaraş'a çeviriyorlar
Soğuk lezzet için rotayı Kahramanmaraş'a çeviriyorlar
Kahramanmaraş icra mahkemeleri ve icra dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi
Kahramanmaraş icra mahkemeleri ve icra dairesi yeni hizmet binası faaliyete geçirildi

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber