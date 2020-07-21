TAMP-Kahramanmaraş toplantısı yapıldı

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Çalışma Grubu faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, kurumların görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, çalışma grubunun iş akışı, emir komuta zinciri ve konuşlanma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.



Son yıllarda meydana gelen afetler karşısında, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda sorumlu bakanlıklar aracılığı ile müdahalenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Coşkun, “Afet riski bakımından tehlikeli bir konumda bulunan ilimizin de, benzer şekilde afetlere müdahalede olumlu sonuçlar alabilmesinin TAMP-Kahramanmaraş planının etkili bir şekilde sahada uygulanması ile mümkün olacağını” söyledi.



Vali Coşkun ayrıca: “Plan değerlendirme toplantıları ilimizde yaşanabilecek afet tehlikelerine karşı müdahalenin nasıl planlandığını daha iyi görmemizi sağlayacaktır. Çalışmanın tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.