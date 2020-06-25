Tarihi Maraş Kalesi etrafındaki metruk binalar yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Maraş Kalesi etrafında yapacağı çevre düzenlemesine metruk binaların yıkımıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarihi Maraş Kalesi etrafında başlattıkları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında eskiden TEKEL binası olarak bilinen ve atıl vaziyette bulunan binayı yıkıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları Tarihi Maraş Kalesi’nin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, özgün halini daha görünür kılmak doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Başkan Güngör: “Kale etrafında çevre düzenleme devam ediyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halkın ziyaretine açtıkları Tarihi Maraş Kalesi’nin etrafında çevre düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek: “Tarihi Maraş Kalemizde 100 yıl aradan sonra ikinci sefer Cuma Namazı kılarak halkımızın hizmetine açmıştık. Kalemizin etrafında çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Kalemizin içerisine araç girişini yasakladık. Şekerdere-Acemli Camii arasında kalan otoparkımızda iyileştirme çalışmaları yapacağız. O bölgeye kuracağımız mini teleferik veya asansör gibi bir sistemle vatandaşlarımızın kaleye çıkışını kolaylaştıracağız. Aynı şekilde kalemizin kuzeyinde kalan eski TEKEL binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Orada da otoparkla ilgili iyileştirmeler yapacağız ve bu bölgedeki esnaflarımızın dükkanlarında cephe iyileştirme çalışmaları yaparak kalemizin etrafını güzel bir görünüme kavuşturacağız” dedi.