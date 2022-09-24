TBMM İdare Amiri Özcan ‘Kahramanmaraş ve Onikişubat, Türkiye’de Ak Parti’nin kalelerindendir’

AK Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla 81 ilde eş zamanla başlatılan ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Onikişubat İlçe Teşkilatı’nın toplantısına katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Dr. Halil Özcan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunurken, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın eşlik ettiği Özcan, ilk olarak kentin önemli markalarından biri olan AKDO’nun dondurma fabrikasını ziyaret etti. İşletme Sahibi Ahmet Davarcıoğlu’ndan bilgiler alan Özcan, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda organize edilen ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ toplantısına katıldı.

AK Parti Onikişubat İlçe teşkilatının kadın, gençlik ve ana kademe üyeleriyle bir araya gelen Özcan, sorun ve talepleri dinlerken, kentteki STK’ları da ziyaret etti.

“2023 seçimlerinde birinci olmanın sözünü de veriyoruz”

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nın açılış konuşmasını yapan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır şekilde gayret gösterdiklerini belirterek, “TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Dr. Halil Özcan’a teşkilatımız adına ilçemize hoş geldiniz diyorum. Onikişubat, Kahramanmaraş’ımızın en büyük ilçesi, nüfusunun ise hemen hemen yarısına sahip. 137 mahallemiz var ve bu mahallerimizin tamamında 260 binden fazla seçmenimize ulaşmak için bütün kademelerimizle birlikte Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde gayret etmenin çabası içerisindeyiz. Kendi nüfus oranlarına bakıldığında Onikişubat, derece yapmış bir ilçe. Bu kadrolarla birlikte 2023 seçimlerinde birinci olmaya gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Bütün teşkilatımızla bunun sözünü de veriyoruz. Gençlik ve kadın kollarımızla, ana kadememizle, meclis üyelerimizle gayret ederek Cumhurbaşkanımızın sesinin daha gür çıkması için çalışacağız” dedi.

“Güçlü Türkiye’yi Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresindeki AK Parti iktidarı sağladı”

Kara’nın ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek davetlilere seslendi. AK Parti’nin birbirinden güzel çalışmalara imza attığını ve ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nın da onlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, “Gerçekten de 20 seneyi geçti AK Parti’mizin iktidarı. Bu sürede olduğu gibi şimdi de ülkemizi çok daha iyi noktalara taşımak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına sokmak için Cumhurbaşkanımız bütün gücüyle gayret ediyor. Gerçekten artık Türkiye, gücüyle, sarsılmaz iradesiyle elhamdülillah bir dünya devleti. Dünya devletleri içerisinde de oyun kurucu, gündem değiştirici, sözünü geçirebilen, üst düzeyde itibarı olan bir ülke. Bu gelişmede en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah için canını dişine takmış, milleti için koşuyor. Birleşmiş Milletler toplantısında yüzlerce ülkenin devlet başkanları arasından aslanlar gibi yürüdüğünü gördünüz değil mi? Bir kısım arkadaşlarımız genç, maalesef bilmezler. Geçmişte bizim başbakanımız, ABD Başkanı’nın yanında el pençe, hazır ol da dururdu. İstediği para da 500 bin dolardı. Şimdi sadece Kahramanmaraş yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyor. Artık İMF’ye de paralarına da muhtaç değiliz. Bunu da 20 senede Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde AK Parti iktidarı sağlamış şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’a rekorlar yakışır”

2023 yılında yapılacak genel seçimlerde Kahramanmaraş’ta rekor kıracaklarına inandıklarını da vurgulayan Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti; "İnşallah, yeni bir seçim geliyor. Biz hep alandaydık ama alana dalga dalga çıkmaya başladık. Bu dalgalar büyüyecek, İnşallah seçim günü sandıklara yansıyacak. Cumhurbaşkanımızı yeniden, hem de rekor oylarla seçeceğiz. Milletvekili seçimlerinde de rekor oy alacak, 6 milletvekili sayımızı 8’e çıkaracağız. Kahramanmaraş’a rekorlar yakışır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her memlekette olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da bir destan yazılıyor, örnek olacak dünya projeleri yapılıyor. Biz dedik ki, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber artık Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Kahramanmaraş, dünyanın tanıyıp bildiği, örnek olacak bir şehir olacak. Bu hedefimizi de EXPO 2023 ile gerçekleştireceğiz.”

“Kahramanmaraş ve Onikişubat Türkiye’de AK Parti’nin kalelerinden bir tanesidir”

TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Dr. Halil Özcan da yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın AK Parti’nin kalelerinden biri olduğunu belirterek, partililerine seslendi. 2023 seçimlerinde Kahramanmaraş’tan rekor beklediğini de vurgulayan Özcan, şu şekilde konuştu, “Kahramanmaraş’ta olmaktan hem onur hem de şeref duydum. Kahramanmaraş, Onikişubat ilçemizle birlikte Türkiye’de AK Parti’nin kalelerinden bir tanesidir. Şanlıurfa’nın da Kahramanmaraş’tan eksik kalır yanı yoktur, onu da belirteyim. Sözlerimin başında vurgulamak isterim ki Cumhurbaşkanımızın ABD’deki Türk Evi’nde ülke devlet başkanlarını karşılaması, Türk milletine yakışır bir lider olarak duruşu bizleri gururlandırdı. Bütün dünya konuşuyor ama bizim muhalefetimiz belki de kıskandığından görmüyor. Bu bizim için büyük bir onur ve gurur. Ne kadar gurur duysak azdır. Cumhurbaşkanımız kelle koltukta, bir Mücahit gibi bu ülke için bu millet için canını vermeye hazır. Bizler ise onun temsilcileri olarak, özellikle de biz makam ve koltuk sahipleri inanın bir taksirimiz olursa, rahatımıza düşkün olursak, menfaatimize bakarsak diğer tarafta hesabını veremeyiz. Çünkü buradaki insanlarımızın emeğini zayi edersek vay halimize. Başkanımız da söyledi 6’lı, 7’li, 8’li masalar var karşımızda, yanlarında bekleyenlerde var ama biz AK Parti olarak eğer bir ve beraber olmazsak, dik durmazsak vebali boynumuza. Bir araya gelmesi mümkün olmayan insanlar bir ara geliyorsa bunda hayır değil şer vardır. Tek amaçları Cumhurbaşkanımızı bertaraf etmektir. Türkiye mi yanmış, ekonomi mi batmış bunların hiç biri onların umurunda değildir. Dış güçlerin desteğiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. AK Partili demek dava sahibi demek, millet için çalışan, kendi menfaatini değil, partisini, davasını ve milletini önceleyendir. Biz bu düşüncelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2023’de Allah’ın izniyle oylarını Kahramanmaraş yüzde 75’lerin üzerine çıkarırsa ki olmaması için de hiçbir sebep yok, İnşallah güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı yeniden göreve seçeceğiz. Bir oy bir oydur, oylarımızı artıracağız.”