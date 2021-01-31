Turizm kompleksi Çağlayancerit’e hayırlı olsun

Başkan Sarıaltun, Çağlayancerit’in sosyal ve kültürel hayatını yansıtan Kent Müzesi, Çok Amaçlı Salon, Konferans Salonu, Kafeterya ve Yöresel Ürün Teşhir Salonunun da içinde bulunduğu Turizm Kompleksi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çağlayancerit Belediyesi Sosyal Tesisler içerisinde proje tadilatı yaparak Turizm Kompleksini hayata geçirdiklerini ifade eden Sarıaltun, “İlçemizin ihtiyaç duyduğu ve yakın çevremizde de olmayan bir hizmeti ilçemize kazandıralım istedik. Ve bunun adına da Turizm Kompleksi dedik. Bir kısmı hazır olan Belediye Sosyal Tesislerimizde proje tadilatı yaparak bir çalışma başlattık” dedi.

Çağlayancerit Belediyesi bünyesinde yer alan ARGE ekibi ve genç mühendislerle özgün bir çalışma ortaya koyduklarını aktaran Başkan Hanifi Sarıaltun, şu açıklamalarda bulundu: “Bu projemizi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (DOĞAKA) sunduk. DOĞAKA da bu projeyi kıymetli buldu ve toplam maliyeti 2.2 milyon lirayı bulan Turizm Kompleksinin yüzde 75’lik maliyetini karşıladı. Projeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ve Kahramanmaraş Valiliğimizin de katkısı oldu. Bir kısmını da belediyemiz bünyesinden karşılayarak bu projemizi hayat geçirdik. Turizm Kompleksinde, Çağlayancerit’imizin yaşantısını, sosyal durumunu, hayat tarzını yansıtan yöresel müze de dediğimiz Kent Müzesi olacak. Böyle bir müzenin ilçemizde ilgi uyandıracağını düşünüyorum.”

Çağlayancerit’te toplu organizasyonların yapılabileceği Çok Amaçlı Kapalı Salon bulunmadığının altını çizen Sarıaltun, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde yapılması gereken organizasyonlar için Turizm Kompleksi içinde bir de Çok Amaçlı Salona yer verdiklerini söyledi.

Başkan Sarıaltun, açıklamalarında şunları kaydetti: “Turizm kompleksimizin içinde yaklaşık 650 metrekare Çok Amaçlı bir Salon yaptık. Sinema ve tiyatro gösterimleri ile beraber konferans ve panel gibi etkinliklerin düzenleneceği geniş bir salon da yine kompleksimizin içinde yer alıyor. Kompleksimizin bir kısmını da kafeterya ve yöresel ürünlerin teşhiri için ayırdık. Tesisimizin çok küçük işlemleri kaldı. Şu anda iç tefrişatları yapılıyor. Bunlar da biter bitmez halkımızın hizmetine sunacağız, inşallah. Böyle çok amaçlı bir turizm kompleksine gerçek anlamda ilçemizin ihtiyacı vardı. Turizm Kompleksimiz ilçemize hayırlı olsun.”