Ünlü şef, Sami Kervancıoğlu’nun dondurma aşkını anlattı!

Ünlü Şef Yalçınkaya yazısında;

Bu hafta konuğum, dondurmanın yaşayan efsane ustası olarak kabul edilen Sami Kervancıoğlu. En büyük ideali, Maraş dondurması ve Türk mutfağını dünyada hak ettiği yere taşımak. Sami Kervancıoğlu, kah süt pişen kah fıstık ayıklanan bir ailede doğmuş. İlk ustası ve hayat öğretmeni Durgut Usta’nın tevhid-i tedrisatından geçmiş; çocukluk yıllarını sabır, sebatla yoğurarak Kahramanmaraş’a ünlü bir marka kazandırarak bugünlere gelmiş. Bugün dünya genelinde, Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne dört kıtada, 10 binlerce noktada Maraş dondurmasını gururla temsil eden Alpedo, ülkemizi dünyaya tanıtan bir dev.

Markanın ve sizin başarı hikayenizi dinlemek isterim

Bünyesinde Alpedo, Kervan Pastaneleri, Dondurmam Gaymak ve Hacı Baba’nın Çiftliği markalarını barındıran yüzde 100 yerli ve milli bir lezzet yatırımları grubuyuz. Markalarımız bünyesinde yer alan tüm ürünler Kahramanmaraş’ta yer alan işletmelerimizde üretiliyor. Kurucumuz Durgut Usta’nın bizlere emaneti olan bu miras, bu yıl 62. yaşına girdi. Biliyorsunuz, dünyanın en iyi dondurması Kahramanmaraş’ta üretiliyor. Bizim mesleğimiz ve sanatımız da buradan geliyor. Alpedo markamızla tüm dünyaya gerçek Maraş dondurmasını tattırıyoruz. Biz atadan dondurmacıyız.

Dünyaya açılma hikayesi nasıl gelişti?

Kahramanmaraş’a yurt dışından gelen misafirler, dondurmamızı ve tatlılarımızı tadarken markamızı ve ürünlerimizi bulundukları coğrafyalara taşımak istediler. Öyle yoğun bir talep oldu ki bu milli ve yerli markayı dünyaya taşımak artık kaçınılmaz olmuştu. Öte yandan, Kervan Lezzet Grubu olarak ülkemizde ve dünyada gıda ihtisas fuarlarında uzun yıllardır şehrimizi temsil ediyoruz. Bu etkinliklerde de fevkalade olumlu geri dönüşler aldık. Bugün dört kıtada binlerce noktada Kahramanmaraş’ı ve ülkemizi temsil ediyoruz. Pek çok ülkede master franchise iş modeli ile distribütörlükler oluşturduk.



Maraş dondurmasının özelliği ve tercih edilmesinin nedeni sizce nedir?

Maraş dondurmasının sırrı şehrin sırtını yasladığı Ahir Dağı’nın doğal zenginlikleriyle sabırla yoğrulmuş ustalığında gizlidir. Gerçek Maraş dondurmasının olmazsa olmazı keçi sütüdür. Alpedo dondurmalarındaki doğallık ve eşsiz lezzet keçi sütünden kaynaklanmaktadır. Gerçek Maraş dondurmasının bir diğer özelliği; muhteşem kıvamı, yoğun ve esnek yapısıdır. Salep ve atalarımızdan bizlere miras olan ustalık, dondurmaya bu formu kazandırır. Alpedo, çileklisinden fıstıklısına, çikolatalısından portakallısına kadar tam 30 çeşit doğal meyvelerle dondurma üretiyor. İlk tadımda damakta kalan muhteşem meyve ferahlığı doğallıktan kaynaklanıyor. Yüksek gıda güvenliği ve doğal malzemelerle üretilen dondurmayı her mevsim güvenle tüketebilirsiniz. Gerçek Maraş dondurması en soğuk günlerde bile sizi hasta etmez.

Kervan Lezzet Grubu’nun iki farklı markası olan Alpedo ve Kervan Pastaneleri ürünlerini online olarak tüketicilerle buluşturuyoruz. ‘www.kervandaniste.com’ adresli mağazada tüm tedarik zincirlerini ortadan kaldırılarak, ‘üreticiden tüketiciye’ iş modeliyle markamızın kendi ürettiği ürünlerin tamamını tüketicilerle buluşturuyoruz. Ayrıca, Alpedo tarafında geliştirdiğimiz mobil uygulamamızla Türkiye genelinde 114 bin satış noktamız olduğundan, Türkiye’nin her yerine en geç iki saat içinde gerçek Maraş dondurmasını ulaştırıyoruz. Bu, dondurma pazarında adeta bir devrimdir." İfadelerine yer verdi.