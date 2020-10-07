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Vali Coşkun başkanlığı’nda sel/su baskını masabaşı tatbikatı düzenlendi

İlimizin afet riskleri göz önünde bulundurularak TAMP-Kahramanmaraş İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı” İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlendi.

Vali Coşkun başkanlığı’nda sel/su baskını masabaşı tatbikatı düzenlendi

Vali Coşkun başkanlığı’nda sel/su baskını masabaşı tatbikatı düzenlendi

İlimizin afet riskleri göz önünde bulundurularak TAMP-Kahramanmaraş İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı” İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlendi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:14

Tatbikat, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve 26 Çalışma Grubunun katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, “Bilindiği üzere İlimiz afetsellik bakımından riskli iller arasında bulunuyor. Depremin yanında sel ve benzeri afetler bakımından da ilimiz riskleri barındırıyor. Dolayısıyla bugün Sel/Su Baskını masabaşı tatbikatı gerçekleştireceğiz.

Bu tatbikatla afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında kurtarmalar, ilkyardım, geçici barınma ve afet sonrasında yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için bütün birimlerimiz arasında gerekli koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikat ile birlikte uygulamada karşılaşabileceğimiz sorunlarla ilgili önceden tespitlerimizi yapıp buna göre tedbirlerimizi almaya yönelik çalışmalarımızı yürüteceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu tatbikatın İlimiz adına önemli kazanımlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun’un sunumu ile devam eden tatbikatta Vali Coşkun, hazırlanan senaryolara göre canlı bağlantılar yaparak olay yerlerinden bilgiler aldı. Vali Coşkun, AFAD Başkanlığı ile de canlı bağlantı kurarak Sel/Su Baskını ile ilgili bilgiler vererek afetle mücadelede eksikler konusunda destek istedi.


Senaryoların eksiksiz uygulandığı tatbikatın ardından Vali Coşkun, alanda kurulan çadırları ziyaret ederek bilgiler aldı ve tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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