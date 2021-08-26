Yardımcıoğlu, Devletin Dini Adalettir

Yardımcıoğlu, “Kendi dükkânına adam alırken, istihdam edecek personeli seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsan; Devlet kadrosuna adam alırken yani istihdam edilecek personeli seçerken de sadece bu kriterleri dikkate almalısın” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, son zamanlarda personel alımlarında gündeme gelen torpil iddiaları üzerine konuştu. Personel alımlarının hakkaniyetli yapılması gerektiğine dikkat çeken Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Son günlerde değişik kurum ve kuruluşların personel alımına ilişkin ilanlarına şahit oluyoruz. Her ne kadar serbest girişim ve girişimciliğe taraf olan bir bakış açısının sahibi olsam da mademki insanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için başvuruda bulunmak istiyorlar, o halde elbette ki başvuru haklarını kullanmalıdırlar. Ama bu kurum ve kuruluşlara personel alımı yapılırken adam kayırmacılık, particilik, parti listeleri, milletvekili listeleri, genel merkez listeleri ve kendimizi de katarak ittifak ortağı listeleri, genel başkan yardımcısı listeleri gibi listelere gerek yoktur.”

Kadrolaşma uğruna hakkaniyetten uzak bir şekilde yapılan personel alımlarının maşeri vicdanı rahatsız edip yaralayacağını ifade eden Yardımcıoğlu, geçmişte de bu tür uygulamaların insanları yaraladığını ve üzdüğünü aktardı.

“MAKAM ODALARINA‘YAPTIKLARINIZDAN HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ’ YAZDIRACAĞIZ!”

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bu konularda karar verici konumunda olan ve onları etkileme konumunda olan ben başta olmak üzere herkese çağrımız ve uyarımız şudur. Yarın hakkın divanına varıldığında verecek hesabınızın kolay olması için dikkatli hareket etmelisiniz. Bu dünya geçicidir. Yaptıklarınızın ve yaptıklarımızın hesabını soracak bir yüce kudretin var olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve ona göre hareket edilmelidir. Bizim iktidarımızda mezarlık duvarlarına değil TBMM Genel Kurul Salonuna ve her icra makamı yetkilisinin ve devlet idarecilerinin makam odasına ‘her nefis ölümü tadacaktır ve yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz’ yazacağız ve yazdıracağız.”

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

BBP’li Yardımcıoğlu, personel alımlarıyla ilgili hükümete şu önerilerde bulundu: “İnsanlar notlarına göre objektif olarak sıralanmalıdır ve bu sıralamaya göre bu alınacak personeller belirlenmelidir. Ya da her adayın ve isteklinin gözü önünde, muvazaadan ari olarak, hiçbir şüpheye yer verilmeden, noter kurası çekilmelidir ve bu kura sonucuna göre insanlar atanmalıdır. Devletin dini Adalettir. Kendi dükkânına adam alırken, istihdam edecek personeli seçerken hangi kriterlere dikkat ediyorsan; Devlet kadrosuna adam alırken yani istihdam edilecek personeli seçerken de sadece bu kriterleri dikkate almalısın. Bunun dışında bir uygulama sizi yarı mahşer günü zorda bırakacaktır. Derken hatırlatmış olalım: Yarın söyledim Yarabbi diyeceğim sizin yaptığınız herhangi bir yanlış uygulama için. Ve umarım ayağınızı denk alırsınız ve kendinizi o hesaba hazırlarsınız. Selam olsun adam olmayı başaranlara!”