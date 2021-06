Yardımcıoğlu, 'İyi yetiştirilmiş bir Oğul, iyi bir Baba demektir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Baba’nın aile kurumunun sürdürülebilirliğindeki rolünün önemine değinerek; “İyi yetiştirilmiş bir Oğul’un iyi bir Baba demek olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Yardımcıoğlu, açıklamasında; “Babalarıyla sevgi dolu ve güçlü ilişkiler yaşamayan çocuklar, eşleriyle sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanıyor ve çoğu aile boşanmayla dağılıyor. Bu yüzden baba-oğul ilişkisindeki dengenin aile döngüsündeki yeri çok önemlidir. Aile kurumunun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu döngüye ihtiyaç vardır. İyi yetiştirilmiş bir Oğul’un iyi bir Baba demek olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

“BİZİM GELENEĞİMİZDE BABALAR, AİLENİN TEMEL DİREĞİDİR!”

Babaların, toplumu oluşturan ailelerin çınarı konumunda olduğunu belirten Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Nasıl ki anne ailenin temeliyse, baba da ailenin direğidir. 'Baba' kelimesi dudaktan dökülür dökülmez insanın içini güven, cesaret ve huzur kaplar. Baba ailesini gözetir, korur, çekip çevirir, hanımına yoldaş, çocuklarına arkadaş olur. Bu yüzdendir ki Baba kelimesi kişide, aileye, coğrafyaya ve devlete aidiyet duygusunu barındırır. Babanın aile üzerinde adeta bir çınar ağacının gölgesi gibi durumu vardır. Bizim geleneğimizde babalar, ailenin temel direği olarak görülmekte; adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgelemektedir. Aileleri için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, onların mutluluğunu kendi mutlulukları sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu itibarla, üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.”

“BÜTÜN ÇOCUKLAR BABAYA MUHTAÇTIR”

Günümüzde aile yapısında yaşanan bozulmalara da değinen BBP’li Yardımcıoğlu, baba-oğul ilişkisinin aile döngüsündeki önemine dikkat çekerek açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Son zamanlarda ülkemizde aile yapısında bozulmalar yaşandığını ve bazı talihsiz çocukların babasız büyüdüğünü üzülerek görüyoruz. Bütün çocuklar babaya muhtaçtır. Babanın gücünü, varlığını ve desteğini hissetmek isterler. Çünkü çocuğun psikolojik gelişiminde, güçlü ve sevgi dolu bir baba vazgeçilmezdir. Gerek babanın sahip çıkmadığı gerekse boşanma ile babanın olmadığı ailelerde büyüyen çocuklar, aile kurmaya kalktıklarında da benzer sorunlarla karşılaşıyor. Babalarıyla sevgi dolu ve güçlü ilişkiler yaşamayan çocuklar, eşleriyle sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanıyor ve çoğu aile boşanmayla dağılıyor. Bu yüzden baba-oğul ilişkisindeki dengenin aile döngüsündeki yeri çok önemlidir. Aile kurumunun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu döngüye ihtiyaç vardır. İyi yetiştirilmiş bir Oğul’un iyi bir Baba demek olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere; tüm hayatını ailesine adayan, tecrübeleri ile her zaman rehber vazifesini üstlenen tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.”