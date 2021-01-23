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Yardımcıoğlu’ndan Eğitim Birsen’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, beraberindeki heyetle beraber Eğitim Birsen Kahramanmaraş 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan’ı ziyaret etti.

Yardımcıoğlu’ndan Eğitim Birsen’e ziyaret

Yardımcıoğlu’ndan Eğitim Birsen’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, beraberindeki heyetle beraber Eğitim Birsen Kahramanmaraş 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan’ı ziyaret etti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:15
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Ziyarete BBP MKYK üyesi Bilal Odunkıran, BBP İl Başkanı Ali Çavuş Gelir ve BBP Onikişubat İlçe Başkanı Fatih Tiyek katıldı.

Kahramanmaraş’ta nezaket ziyaretlerini sürdüren BBP Genel Başkan Mahmut Yardımcıoğlu, Eğitim Birsen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan’ı ziyaret etti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde eğitim süreci, yapılan çalışmaların konuşulduğu ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yardımcıoğlu’nu tebrik eden Prof. Dr. Hasan Furkan, Kahramanmaraş’ın siyasette temsil düzeyinin artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, Yardımcıoğlu’na siyasi hayatında başarılar diledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Furkan, “Mesai arkadaşımız, değerli hocalarımızdan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nu bir siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısı olarak aramızda görmekten onur duyduk, mutlu olduk. Sayın Yardımcıoğlu, iyi bir akademisyen, iyi bir mesai arkadaşı. Umarım siyasette de çok iyi kariyer edinir ve bu kariyerini sürdürür. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu ise ev sahipliği için Furkan’a teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Kahramanmaraş’ta başladığımız nezaket ziyaretlerimizi, yoğun mesai harcadığım Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile sürdürdük. Burada sendikamız Eğitim Birsen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Furkan’ı ziyaret ettik. Vaktiyle üniversitede dersime de giren Hocam, abim, sendika başkanım ve yönetimini tekrar görmekten çok mutlu olduk. Kendilerine başarılar diledik. Türkiye ve Üniversite sistemine ilişkin fikirlerimizi paylaştık. Üniversitelerin nerede olduğu ve yarınlara yönelik hedeflerinin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Ev sahiplikleri ve nezaketleri için müteşekkiriz. Var olsunlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah.”

Eğitim Birsen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Furkan, Yardımcıoğlu’na günün anısına plaket verdi.

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