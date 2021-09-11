Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu. Bu kapsamda derneğin Başkan Yardımcıları, 11 il ve 1 ilçe başkanı ile İran temsilcisi de belli oldu.

Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, yapılanma süreci kapsamında il ve ilçe başkanlarını belirlemeye devam ediyor. Genel Başkan İrfan Bucak ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan yoğun istişareler sonucunda Başkan Yardımcıları, 11 il ve 1 ilçe başkanı ile İran temsilcisi de belli oldu. Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda Genel Başkan Yardımcıları Doğan Erkan, Mehmet Özmodanlı, İbrahim Bozkurt, Mustafa Yıldırım olurken Genel Muhasip Mehmet Budak ve Genel Sekreter İmam Yıldırım olarak belirlendi. Yönetim Kurulunda alınan kararlarda ayrıca 11 il başkanı, 1 ilçe başkanı ve İran Temsilcisi de belli oldu. Yapılan yoğun istişare ve değerlendirme sonucunda belirlenen il ve ilçe başkanları şunlar oldu:

BURSA İL BAŞKANI – ŞEBAP TEKER

İSTANBUL İL BAŞKANI – MEHMET HANİFİ DEMİR Samsun il başkanı Metin demir

ANKARA İL BAŞKANI – ÜMİT GÖKSU

ANTALYA İL BAŞKANI SALİH KÖYLÜ

ADANA İL BAŞKANI – ŞEREF YAVUZ

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANI – MEHMET SALMAN Siverke Firkan Bucak

ÇANAKKALE İL BAŞKANI – NECMETTİN HASDEMİR

VAN İL BAŞKANI – MEHMET EMİN AYDIN

GAZİANTEP İL BAŞKANI – MUHARREM ER

DİYARBAKIR İL BAŞKANI – Veysi Peker

MARDİN İL BAŞKANI – MÜNİR KOÇHAN

İRAN YURTDIŞI TEMSİLCİSİ – DENİZ HASDEMİR

İZMİR İL BAŞKANI SEMA KANDEMİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı İrfan Bucak; “Daha önce de belirttiğimiz gibi sayıları 2 milyonu bulan Şeyh Hasan Zerraki’nin torunlarını bir araya getirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Akrabalarımızın bulunduğu her ilde başkanları belirleyip derneğimizin şubelerini bir bir açıyoruz. Bu kapsamda benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin titiz çalışması ve yoğun istişareler sonucunda BURSA, İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, ADANA, ÇANAKKALE, VAN, GAZİANTEP, DİYARBAKIR ve MARDİN İl Başkanları ile ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İlçe Başkanını belirledik. Derneğimiz bünyesinde görev alan akrabalarımıza başarılar diliyorum. Derneğimiz çalışmaları artarak devam edecek. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diyen genel başkan İrfan Bucak İzmir il başkanlığı için sayın Sema Kandemir oy biriliği ile il başkanı olarak atanmıştır dedi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ diyerek konuşmasına başlayan Sayın başkan Sema Karademir yaptığı konuşmada İzmir ve Ege bölğesinde bulunan ve yaşayan bütün zirkan mensuplarını bir çatı altında toplayıp gücümüze güç katacağız diyerek genel başkan İrfan Bucak ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Zirikanlılar sosyal ve yardımlaşma derneği halkla ilişkiler ve basın yayından sorumlu yönetim kurulu üyesi gazateci ve televizyoncu Ali Erol DİKER