Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3. Lige yazdırdı
Kahramanmaraş Onikişubat ‘NF’ adını 3....
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Kahramanmaraş’ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...

Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu

Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin yapılanma süreci hızla devam ediyor.

Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu

Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu

Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin yapılanma süreci hızla devam ediyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi 17:13
banner459

Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu. Bu kapsamda derneğin Başkan Yardımcıları, 11 il ve 1 ilçe başkanı ile İran temsilcisi de belli oldu.

Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, yapılanma süreci kapsamında il ve ilçe başkanlarını belirlemeye devam ediyor. Genel Başkan İrfan Bucak ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan yoğun istişareler sonucunda Başkan Yardımcıları, 11 il ve 1 ilçe başkanı ile İran temsilcisi de belli oldu. Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda Genel Başkan Yardımcıları Doğan Erkan, Mehmet Özmodanlı, İbrahim Bozkurt, Mustafa Yıldırım olurken Genel Muhasip Mehmet Budak ve Genel Sekreter İmam Yıldırım olarak belirlendi. Yönetim Kurulunda alınan kararlarda ayrıca 11 il başkanı, 1 ilçe başkanı ve İran Temsilcisi de belli oldu. Yapılan yoğun istişare ve değerlendirme sonucunda belirlenen il ve ilçe başkanları şunlar oldu:

BURSA İL BAŞKANI – ŞEBAP TEKER

İSTANBUL İL BAŞKANI – MEHMET HANİFİ DEMİR Samsun il başkanı Metin demir

ANKARA İL BAŞKANI – ÜMİT GÖKSU

ANTALYA İL BAŞKANI SALİH KÖYLÜ

ADANA İL BAŞKANI – ŞEREF YAVUZ

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE BAŞKANI – MEHMET SALMAN Siverke Firkan Bucak

ÇANAKKALE İL BAŞKANI – NECMETTİN HASDEMİR

VAN İL BAŞKANI – MEHMET EMİN AYDIN

GAZİANTEP İL BAŞKANI – MUHARREM ER

DİYARBAKIR İL BAŞKANI – Veysi Peker

MARDİN İL BAŞKANI – MÜNİR KOÇHAN

İRAN YURTDIŞI TEMSİLCİSİ – DENİZ HASDEMİR

İZMİR İL BAŞKANI SEMA KANDEMİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı İrfan Bucak; “Daha önce de belirttiğimiz gibi sayıları 2 milyonu bulan Şeyh Hasan Zerraki’nin torunlarını bir araya getirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Akrabalarımızın bulunduğu her ilde başkanları belirleyip derneğimizin şubelerini bir bir açıyoruz. Bu kapsamda benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin titiz çalışması ve yoğun istişareler sonucunda BURSA, İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, ADANA, ÇANAKKALE, VAN, GAZİANTEP, DİYARBAKIR ve MARDİN İl Başkanları ile ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İlçe Başkanını belirledik. Derneğimiz bünyesinde görev alan akrabalarımıza başarılar diliyorum. Derneğimiz çalışmaları artarak devam edecek. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diyen genel başkan İrfan Bucak İzmir il başkanlığı için sayın Sema Kandemir oy biriliği ile il başkanı olarak atanmıştır dedi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ diyerek konuşmasına başlayan Sayın başkan Sema Karademir yaptığı konuşmada İzmir ve Ege bölğesinde bulunan ve yaşayan bütün zirkan mensuplarını bir çatı altında toplayıp gücümüze güç katacağız diyerek genel başkan İrfan Bucak ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Zirikanlılar sosyal ve yardımlaşma derneği halkla ilişkiler ve basın yayından sorumlu yönetim kurulu üyesi gazateci ve televizyoncu Ali Erol DİKER

Anahtar Kelimeler:
Zırkan Zirki Derneği’nin 11 İl Başkanı Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık "altın" yatırım
Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık "altın" yatırım
Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu
Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sular Akademi Hastanesi’nin açılışına katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sular Akademi Hastanesi’nin açılışına katıldı
Erdoğan Şiirin Başkentinde Gençlerle Buluştu
Erdoğan Şiirin Başkentinde Gençlerle Buluştu
Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu
Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber