Kahramanmaraş’ta avcılar arkalarına bakmadan kaçtılar

Ekipler tarafından, Göksun ve Afşin Binboğa avlaklarında gün boyu yapmış olduğu denetimlerde 16 avcı kontrol edildi. Yasadışı av yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 10 adet bıldırcın ve bir ses cihazı imha edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca, Afşin ilçesinde yer alan Tanır avlağında yapılan kontrollerde yasa dışı av yapan 1 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, takozsuz av tüfeğine el konuldu. Kontroller sırasında usulsüz avlanan 3 kişi ekipleri fark etmesiyle tüfeklerini atarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, 3 kaçak avcının geride bıraktığı silahlarını da muhafaza altına aldı.

Elbistan’da yapılan kontrollerde ise, 26 avcı kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.