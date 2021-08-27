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Kahramanmaraş’ta avcılar arkalarına bakmadan kaçtılar

Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde yer alan av sahalarında yaptığı kontrollerde yasa dışı avcılara göz açtırmıyor.

Kahramanmaraş’ta avcılar arkalarına bakmadan kaçtılar

Kahramanmaraş’ta avcılar arkalarına bakmadan kaçtılar

Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde yer alan av sahalarında yaptığı kontrollerde yasa dışı avcılara göz açtırmıyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 14:53
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Ekipler tarafından, Göksun ve Afşin Binboğa avlaklarında gün boyu yapmış olduğu denetimlerde 16 avcı kontrol edildi. Yasadışı av yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 10 adet bıldırcın ve bir ses cihazı imha edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca, Afşin ilçesinde yer alan Tanır avlağında yapılan kontrollerde yasa dışı av yapan 1 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, takozsuz av tüfeğine el konuldu. Kontroller sırasında usulsüz avlanan 3 kişi ekipleri fark etmesiyle tüfeklerini atarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, 3 kaçak avcının geride bıraktığı silahlarını da muhafaza altına aldı.

Elbistan’da yapılan kontrollerde ise, 26 avcı kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Son Güncelleme: 27.08.2021 19:00
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