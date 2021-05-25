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KSÜ Rektörlüğü tacizci profesörü neden koruyor?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nde geçtiğimiz yıllarda bir öğretim görevlisinin 80’e yakın kadın öğrencilere yönelik cinsel tacizinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada skandallar zinciri ortaya çıktı.

KSÜ Rektörlüğü tacizci profesörü neden koruyor?

KSÜ Rektörlüğü tacizci profesörü neden koruyor?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)’nde geçtiğimiz yıllarda bir öğretim görevlisinin 80’e yakın kadın öğrencilere yönelik cinsel tacizinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada skandallar zinciri ortaya çıktı.

25 Mayıs 2021 Salı 10:37
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Önce açığa alınan ardından meslekten ihraç edilen öğretim görevlisinin, mahkemeye itirazı sonrası KSÜ Rektörlüğünce eski görevine yeniden döndürüldüğü ve kınama cezasıyla suçunun örtülüp korunduğu iddia ediliyor.

Kadın öğrencilerine yönelik taciz gibi ağır bir suçlamayla yargılanan ve ceza alan bir öğretim görevlisinin KSÜ Rektörlüğü tarafından ödül gibi ceza verilmesi üniversite öğrencileri arasında büyük şaşkınlık yarattı.

4 yıl önce, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Profesörü S.D.’nin kadın öğrencilere tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

S.D.'nin birden çok kadın öğrenciye tacizde bulunduğu öğrencilerin şikâyetiyle anlaşılmış, S.D. hakkında 'cinsel taciz' ve 'hakaret' nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu. Şikâyetçi öğrenciler, arkadaşlarını da tacizin tanığı olarak gösterdi. 80’e yakın tanık öğrenciler taciz iddialarını doğruladı.

YÖK MESLEKTEN İHRAÇ ETTİ

Profesör S.D. hakkında kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiasıyla 2017 yılının Haziran ayında soruşturma açıldı.

O dönem, soruşturmanın selameti açısından tacizci profesör açığa alındı. 7 aylık incele sonucu S.D. ile ilgili rapor hazırlandı. Soruşturma sonucu S.D. kesin ihraç talebiyle YÖK’e sevk edildi. YÖK ise S.D.’yi meslekten ihraç etti.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARINI SÖMÜRDÜ

S.D. ihraç kararını mahkemeye taşıdı.

2 yıl sonunda tacize uğrayan 80’e yakın öğrencilerin bazılarından göz yaşı dökerek şikayetlerini geri çekmelerini isteyen S.D. bu çabasında başarılı oldu.

Öğrencilerden bazıları şikayet dilekçelerini geri çekti. S.D. bu durumu mahkemeye delil olarak sundu.

Mahkeme heyeti, S.D.’nin memuriyetten atılma kararını bir alt cezanın uygulanması yönünde değiştirip yeni kararı KSÜ yönetimine bildirdi.

KSÜ, MAHKEME KARARINI TANIMADI

KSÜ Rektörlüğü mahkeme kararını tanımadı.

Tacizciye ceza uygulamak yerine S.D. hakkında hiçbir işlem yapmadan geçen yıl Mayıs ayında eski görevinde iade etti.

Yaşanan bu durum KSÜ öğrenci ve öğretim görevlileri arasında hayretle izlenirken yeni bir skandal daha yaşandı.

S.D.’ye ödül gibi ceza veren KSÜ yönetimi, göreve iade edildikten sonra söz konusu bu kişi hakkında yeni soruşturma başlatarak kınama cezası verip öğrencilere yapılan taciz olaylarının üstünü kapattı.

KSÜ YÖNETİMİ NEDEN KORUYOR?

İddialar doğruysa Mahkeme, memuriyetten atılma cezasının ağır olduğuna hükmettiği kararda, verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

devlet memurlarının ilgili kanun ve mevzuatı gereği ahlak suçu işleyen öğretim görevlisinin, görevinin düşürülmesi kararı beklenirken, kınama cezasıyla geçiştirmesi, KSÜ yönetiminin S.D.’yi koruduğu iddialarını güçlendirdi.

KSÜ Rektörlüğünün tacizci Profesörü neden koruduğu akademik çevrelerde büyük merak konusu olurken, tacize uğrayan ve şikayetçi olan öğrencilerle tacizci hocanın aynı okulda yüz yüze bakacak olması tam bir garabete yol açtı.

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