Öldürdüğü anne ve kızını parayla tuttuğu adama takip ettirmiş!

Konya'da ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48) öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in (28) cinayetlerden önce günlüğü 100 liraya tuttuğu kişiye, anne ve kızın evlerini izlettirdiği, evden çıkıp çıkmadıkları konusunda sürekli bilgi aldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 27 Ekim günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret'in silahlı saldırısına uğradı. Vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer İğret'ten olaydan yaklaşık 5 saat sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olayla ilgili araştırmalarını çok yönlü olarak sürdüren Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosya kapsamında yeni bilgilere ulaştı. Cinayetlerin ardından intihar eden Ömer İğret'in anne-kızın kendi aracını tanıdığı için kafe işletmecisi arkadaşı Umut Sefa E.'nin (27) tanıştırdığı İsmail K.'ya (21) 1 hafta süreliğine araç kiralattığı ortaya çıktı. İsmail K.'yı 'gel biraz para kazanırsın' diyerek günlüğü yüz liraya tutan İğret'in eski nişanlısı ve annesinin kaldığı evi ve fotoğraflarını gösterip orada beklemesini, evden çıktıkları taktirde kendisine haber vermesini istediği öğrenildi. Bir gün içerisinde 3 saat kadar evin önünde bekleyen İsmail K., Ömer İğret'e anne-kızın evden çıkmadığını söyleyerek bölgeden ayrıldığı belirlendi.



KİRALIK ARAÇLA GİDİP KATLETMİŞ

Ömer İğret, olay günü ise öğle saatlerinde İsmail K.'dan kiralık aracı teslim alarak anne ve kızı kendi takip etmeye başladığı tespit edildi. İğret, anne ve kızın evlerinin önüne geldiği zaman da tabancası ile ikisini de öldürdü.

BİZ SADECE YARDIM ETMEK İSTEDİK



Cinayet bürosu ekipleri, soruşturma kapsamında Umut Sefa E., İsmail K. ve onun arkadaşı Hulusi Ö.'yü (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ömer İğret'in sürekli olarak kendilerine Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman Gülya Barutçu'yu ve Büşra Gizem'i öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi konusunda İğret'e yardımcı olmak istediklerini ancak olayın bu noktaya gelebileceğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut Sefa E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İsmail K. ve Hulusi Ö.'de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.