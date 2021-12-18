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Sahte İçkiden 13 İlde 46 Can Kaybı

Bir taraftan sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar sürüyor bir taraftan da acı haberler gelmeye devam ediyor. Sadece İstanbul'da 22 kişi hayatını kaybederken hafta başından bu yana 13 ilde 46 kişi yaşamını yitirdi.

Sahte İçkiden 13 İlde 46 Can Kaybı

Sahte İçkiden 13 İlde 46 Can Kaybı

Bir taraftan sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar sürüyor bir taraftan da acı haberler gelmeye devam ediyor. Sadece İstanbul'da 22 kişi hayatını kaybederken hafta başından bu yana 13 ilde 46 kişi yaşamını yitirdi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:55
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Yaklaşan yılbaşı öncesi yurdun bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı.

Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak gibi birçok ilde 46 kişi hayatını kaybetti.

En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi.

İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ZEHİR OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

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Sahte İçkiden 13 İlde 46 Can Kaybı
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