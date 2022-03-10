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Tır 7 aracı biçti!

Isparta'da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı.

Tır 7 aracı biçti!

Tır 7 aracı biçti!

Isparta'da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı.

10 Mart 2022 Perşembe 16:41
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Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kazada annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi.

Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı resmen biçti. Yaşanan kaza sonrası annesinin öldüğünü öğrenen adam sinir krizi geçirdi. Kaza hakkında konuşan kazazede Barış Aslan "Çarpışma anı deprem gibi oldu, herkesi biçti geçti" ifadelerine yer verdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir'in kullandığı plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 7 araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi ağır yaralanırken kazada hurdaya dönensiyah aracın içindeki karı kocadan 1 kişi ağır yaralanırken 1 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

"TIR HERKESİ BİÇTİ GEÇTİ"

Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları anlattı, "Biz kırmızı ışıklarda 6-7 araç duruyorduk, artık tır şoförü uyudu mu? ne yaptı bilmiyoruz. Tır şoförü önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin o esnada bir kadın orada öldü, siyah arabada bir tane çocuk da ağır yaralandı. Beni de hafif yaralı olarak Allah kurtardı, Allah korudu. Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti. Tır araya birden girince herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik" diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:35
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Tır 7 Aracı Biçti!
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