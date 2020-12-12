Başsız yılan sahilde köpeğini gezdiren adama saldırdı

Yerde hareketsiz şekilde yatan bir yılan gören ve başı olmadığını fark eden adam, elinde bulunan spor ekipmanıyla yılana temas etti. Yaptığı bu hareket sonrası ise hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Başsız yılan tıslamaya başlayarak saldırı girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Avustralya'dan gelen son dakika haberi izleyenleri şoke etti. Köpeğini gezdirmek için sahile gelen bir adam yerde hareketsiz yatan bir yılan görünce yanına gitmeye karar verdi. Yılanın başsız olduğunu fark eden adam elinde bulunan tenis raketiyle yılana temas ettiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini rahatsız eden adama tıslamaya başlayarak saldırı girişiminde bulunan yılanın şoke eden görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞSIZ YILANIN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ

Daily Mail'de yer alan bir haberde, başsız yılanın sahilde köpeğini gezdiren bir adama saldırı girişiminde bulunduğu anlar yayınlandı. İsmi belli olmayan bir adam yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetmeyi başardı.

HAREKET ETMİYORDU

Avustralya'da yaşayan ve ismi belirsiz olan bir adam başsız deniz yılanına rastladı ve onu hareket etmesini beklemeden bir tenis raketi ile hafifçe dürtmeye karar verdi. Bu hamlesinin ardından yılanın verdiği tepki karşısında dehşete düşen adam o anda cep telefonunu çıkararak görüntüleri anbean kaydetti.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Başsız yılan kendisini rahatsız eden adama bir anda tıslamaya başlayarak saldırmak istedi. Dehşet içinde kayan sürüngen, spor ekipmanıyla temas edildiğinde etrafta bir süre kıvrılmaya başladı.