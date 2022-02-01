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Erken Emekli Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

İsviçre’de bir adam, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren cinsiyet değiştirme yasasındaki boşluktan faydalanarak, erken emekli olmak için cinsiyet değiştirdi. Kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirerek kadın olan adam, bir yıl erken emekliliğe hak kazandı.

Erken Emekli Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

Erken Emekli Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

İsviçre’de bir adam, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren cinsiyet değiştirme yasasındaki boşluktan faydalanarak, erken emekli olmak için cinsiyet değiştirdi. Kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirerek kadın olan adam, bir yıl erken emekliliğe hak kazandı.

01 Şubat 2022 Salı 15:03
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İsviçre’de bir adam, ülkede yürürlüğe giren cinsiyet değiştirme mevzuatındaki boşluk nedeniyle, erken emekli olmak için kağıt üzerinde cinsiyet değiştirdi.

Yasadaki boşluk nedeniyle 1 yıl erken emekliliğe hak kazanan kişinin, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren, cinsiyet değişikliği için fiziki muayene ve hormon testi zorunluluğunun kaldırılmasından yararlandığı aktarıldı.

Ülkede 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasayla, 16 yaş ve üstü kişilerin cinsiyet değiştirmek için nüfus müdürlüğüne başvurarak on dakikalık bir görüşme ve 75 İsviçre Frangı ödeme yapmasının yeterli hale getirildiği vurgulandı.

Luzerner Zeitung gazetesinin haberinde, İsviçre’de erkekler 65, kadınlar ise 64 yaşında emekliliğe hak kazanırken, emekli maaşları ise bin 129 ila 2 bin 257 euro arasında değişiyor.

İsmi açıklanmayan kişi, nüfus müdürlüğüne giderek cinsiyetini kadın olarak değiştirirken, durumun sadece kağıt üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Luzern'deki yetkililerin emeklilik için yapılan cinsiyet değişikliğine itiraz etmediği aktarılan haberde, erkeklerin zorunlu askerlikten kaçmak için yasal boşluğu suistimal edebileceği, bu nedenle düzenlemeye gidilebileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 01.02.2022 18:48
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Erken Emekli Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi
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