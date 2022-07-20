Kahramanmaraş'ta ekmeğe zam!

Başkan Güneş, Kahramanmaraş’ta ekmeğe gelen zammın resmileştiğini ve bazı fırınlarda bugün itibariyle 4 TL’den satış yapıldığını, 22 Temmuz Cuma günü itibariyle de tüm fırınların 4 TL’den satış yapacağını belirtti.

Ekmeğe istediği gibi zam yapamayan fırıncı esnafının artan girdi maliyetinden dolayı zor durumda olduğunu ve fırıncı esnafının kendisini toparlaması için zam yapıldığını kaydeden Başkan Güneş, bu zammın da fırıncı esnafını kurtarmadığını ancak fırıncı esnafının fedakarlık yaptığını ifade etti.