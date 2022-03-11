Kipaş Holding İpekyolu fuarında yerini aldı

Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama Merkezi (KAGİAM) tarafından organize edilen İpekyolu Kariyer Fuarında stant açan Kipaş Holding hem ilgili bölümlerden mezun olarak şirket bünyesinde çalışacak takım arkadaşları arıyor, hem de mezun öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Yaptıkları çalışmaları gazetecilere anlatan Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kurumsal İletişim Birimi personeli Funda Gül Yakar, “11 - 12 Mart Gaziantep Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Kipaş Holding olarak öğrenciler ve ziyaretçilerle bir araya geldik. Kurumumuzu, şirketlerimizi ve bünyemizde başlayacak olan K-Gen Kariyer Yolculuğu Programı'nı (ilgili bölümlerden mezun veya mezun olacak olan belirtilen niteliklere sahip kişilerin istihdam edileceği program) öğrencilere ve ziyaretçilere anlattığımız, standımıza ilginin yoğun olduğu bir gün geçiriyoruz. Yoğun ilgiden dolayı mutluyuz. Üniversite ziyaretlerimiz ve öğrencilerle buluşmalarımız devam edecektir. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek güncel bilgilere öğrenciler ulaşabilir. Fuar kapsamında yarın da ziyaretçilerimiz bilgi vermeye devam edeceğiz” dedi.