Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Büyükşehir Meclisi Toplandı
Büyükşehir Meclisi Toplandı
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...

Kipaş Holding İpekyolu fuarında yerini aldı

Türkiye'nin en başarılı sayılı holdinglerinden biri olan Kipaş Holding, Gaziantep Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı'nda yerini aldı.

Kipaş Holding İpekyolu fuarında yerini aldı

Kipaş Holding İpekyolu fuarında yerini aldı

Türkiye'nin en başarılı sayılı holdinglerinden biri olan Kipaş Holding, Gaziantep Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı'nda yerini aldı.

11 Mart 2022 Cuma 15:16
banner459

Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama ve Girişimcilik Uygulama Merkezi (KAGİAM) tarafından organize edilen İpekyolu Kariyer Fuarında stant açan Kipaş Holding hem ilgili bölümlerden mezun olarak şirket bünyesinde çalışacak takım arkadaşları arıyor, hem de mezun öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Yaptıkları çalışmaları gazetecilere anlatan Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kurumsal İletişim Birimi personeli Funda Gül Yakar, “11 - 12 Mart Gaziantep Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı'nda Kipaş Holding olarak öğrenciler ve ziyaretçilerle bir araya geldik. Kurumumuzu, şirketlerimizi ve bünyemizde başlayacak olan K-Gen Kariyer Yolculuğu Programı'nı (ilgili bölümlerden mezun veya mezun olacak olan belirtilen niteliklere sahip kişilerin istihdam edileceği program) öğrencilere ve ziyaretçilere anlattığımız, standımıza ilginin yoğun olduğu bir gün geçiriyoruz. Yoğun ilgiden dolayı mutluyuz. Üniversite ziyaretlerimiz ve öğrencilerle buluşmalarımız devam edecektir. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek güncel bilgilere öğrenciler ulaşabilir. Fuar kapsamında yarın da ziyaretçilerimiz bilgi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kipaş Holding İpekyolu Fuarında Yerini Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
Motorin sessiz sedasız zamlandı
Motorin sessiz sedasız zamlandı
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş’ta suya zam!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber