KMTSO’da ‘Yeşil Enerji’ Konuşuldu

Mehmet Balduk Meclis Salonu’nda düzenlenen programda, GES Kurulumları, Yeşil Mutabakat, Enerji Maliyetleri ve Karbon Ticareti ile Salınımı konularında Oda üyelerine konuların uzmanları tarafından sunumlar eşliğinde bilgi verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi “Bugün çok güncel bir konumuz var hayatımıza yeni giren. Sınırda karbon vergisi, güneş enerjisi, yeşil üretim gibi biraz da bilgi kirliliği olan bir konuyu sizlerle paylaşmak istedik. Hem temiz enerji hem enerji maliyetleri son günlerde hepimizin gündeminde. Bu konuda detaylı ve doğru bilgi almak adına çok kıymetli konuklarımız var.” dedi.

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı (KAGEGİK) Aykut Balcıoğlu ise programa katılım sağlayan Oda üyelerine teşekkür ederek “Bugün hepimizin çok yakından takip ettiği son dönemin gözde konusu AB Yeşil Mutabakat’a dair tüm detayları konuşacağımız, işin uzmanlarının burada olduğu, firmalarımızı yarına hazırlayacağımız bir oturum olacak. Programa olan yoğun ilgi ve yüksek katılım bizi bu konuda umutlandırıyor. Herkes bu konunun farkında, bilincinde. Bizim hedefimiz Kahramanmaraş’ın önümüzdeki dönemde sanayide ve istihdamda nasıl öncü bir şehirse aynı şekilde yeşil üretim konusunda da öncü bir şehir haline gelmesini sağlamak. Çok yakın zamanda Kahramanmaraş bu konuda ön planda olacak.” şeklinde konuştu.

Seminerde Bifaş (Birleşik Fuar Yapım A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi Feraye GÜREL moderatörlüğünde, Sekans Enerji Genel Müdürü Sıla DURAN, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet ERGÜN, Gensed (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği) As Başkanı Tolga Murat ÖZDEMİR tarafından Ges Yatırımları ve Solar Endüstrisi, Yeşil Mutabakat ve İhracata etkisi Yeşil Dönüşüme Giden İlk Adım Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Önemi (TS EN ISO 14064-1), Enerji Maliyetleri, Karbon Ticareti ve Salınımı konularında detaylı sunumlar gerçekleştirildi.