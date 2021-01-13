Beklenen kar yağışı başladı

Kentte yağışın aralıklarla bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın etkisini artırması ile Ankara beyaza bürünürken, sıcaklık da 5 derecenin altını gördü.

Ankara'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Yağış giderek etkisini artırırken, birçok noktada etkili oluyor. Caddeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sıcaklık da düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kentte sıcaklık 5 derecenin altında seyredecek.

Öte yandan kar yağışının 1 hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor.