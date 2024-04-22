OGM Kahramanmaraş’ta orman muhafaza memuru alacak!

Orman Genel Müdürlüğü 26 Orman Muhafaza Memuru Alımı ilanı yayımlandı.

OGM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Taşra teşkilatı 5 Şehirde 26 Orman Muhafaza Memuru alımı yapacak.

Alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamda 4/B fırkasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli olarak Orman Muhafaza memuru alımı yapılacak.

26 Orman Muhafaza Memuru Alımı Yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğünden gelmiş olan duyuru ile Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 26 kişilik boş kadro ile Orman Muhafaza memuru alınacak. Söz konusu OGM 26 Orman Muhafaza memuru alımı hakkında resmi duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5 Şehir 26 Orman Muhafaza Memuru Alımı Kontenjan Dağılımı:

Orman Genel Müdürlüğü 5 farklı şehirde ( Bolu, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Zonguldak ) olmak üzere Taşra Teşkilatında görevlendirmek üzere memur alacak. Bu kapsamda Şehir listesi ve kontenjan sayısı şöyledir;

Orman Muhafaza Memuru Başvuru Şartları Nedir?

OGM adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları talep edecektir. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

Özel Başvuru Şartları Ne Olacak?

Orman Genel Müdürlüğü adaylardan özel olarak Eğitim, Yaş ve KPSS Şartı gibi nitelikler arayacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gereklidir.

Eğitim Şartı Nedir?

Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

Sağlık Şartı Nedir?

Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak.

KPSS 65 Puan Şartı Var!

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli seçme sınavından ön lisans seviyesinde KPSSP93 pan türünden en az 65 puan almış olmak,

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü 26 Orman Muhafaza Memuru alımı için adaylara Sözlü ve Sonrasında Uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınava katılmak için adayların 2022 yılı KPSS puanları ele alınarak yapılacak değerlendirme ile kadro sayısının 4 katı aday yani 104 aday katılacaktır.

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

Orman Muhafaza Memuru alımı başvurusu Ocak ayında başlayacaktır. Yayımlanmış olan ilana göre Başvurular sadece İnternet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 29 Nisan - 9 Mayıs 2024