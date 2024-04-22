SGK annelere 325 Euro verecek!

Çalışan kadınlara yönelik bir yıl boyunca her ay 325 Euro eğitimli bakıcı desteği sağlanacağı duyuruldu. Haziran ayında başlaması beklenen projeden kimler nasıl faydalanabileceği belli oldu.

Okan Güray Bülbül bugün yazısında "Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yönelik bir yıl boyunca her ay 325 euro eğitimli bakıcı desteği" ile ilgili konuya açıklık getirdi.

Okan Güray Bülbül'ün "325 euro desteği kimler alacak?" başlıklı yazısında SGK tarafından yürütülen AB projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara aylık 325 euro destek verileceği belirtildi.

Annelere sağlanacak desteğin süresi en fazla 12 ay olabileceği aktarıldı. Çocuk 36 aylık olana kadar maksimum 12 ay süreyle destekten yararlanılabileceği ifade edildi. 2019-2022 yılları arasında üç yıl süreyle uygulanan projenin ikinci fazı, bir yıl için uygulanacak. Projenin haziran ayı itibarıyla başlanacağı duyuruldu.

İSTİHDAMIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Söz konusu desteğin amacının, doğum sonrasında çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasından uzaklaşan ya da hiç çalışmayan kadınların yeniden işlerine döndürülmesi ya da çalışmaya başlamasının sağlanması olarak duyuruldu.

İki taraflı destek verilerek kadın istihdamı artırılmaya çalışılırken hem doğum sonrası işgücü piyasasından uzaklaşan kadının istihdam edilmesi hedefleniyor, hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı ile istihdam artışı sağlanıyor.

Projede 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına destek sağlanacağı belirtiliyor. Destekten yararlanma koşullarını sağlamayan veya yitiren anneler listeden çıkartılacak, yerine yedek başvurular içerisinden anneler asıl listeye dahil olacak. Projeden yararlanabilmek için ise şu şartlar aranıyor.

Buna göre;

-İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğu ile birlikte aynı adreste ikamet eden

-4A'lı, yani eski adıyla SSK'lı olarak, tam zamanlı bir işte çalışan

-Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğu bulunan

-0-36 ay çocuk çocuk bakımı eğitimi olan bakıcı istihdam eden anneler destekten yararlanabilecek.

EĞİTİM BELGESİ ŞARTI GETİRİLDİ

Destekten yararlanmak için gerekli şartları sağlayan annelerin, istihdam ettikleri bakıcının fiilen çocuğa bakıyor olmasının şart olduğu ifade edildi.

Bakıcı ile ilgili aranan özellikler ise şu şekilde tanımlandı:

-18 yaşını doldurmuş olması

-Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması

-Anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmaması

-Bakıcı, anne ve babayla aynı adreste ikamet ediyorsa üçüncü derece dahil akrabalık bağı olmaması

-0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması

-Proje kapsamında anne olarak destek almıyor olması. Bu şartların varlığı ve destek süresi boyunca devam etmesi gerekiyor.

İŞVEREN NE KADAR PRİM ÖDEYECEK

Proje kapsamında başvuru tarihi itibarıyla halihazırda bakıcı istihdam eden ve şartları sağlayan annelere destek verileceği aktarıldı.

Ayrıca henüz bakıcı istihdam etmeyen anneler de projeden yararlanmak için bakıcı istihdam etmeyi düşünebilir.

Projenin başlamasının haziran ayını bulmasının beklendiği ifade edildi.

Bugün itibarıyla çocuğunun bakımı için bakıcı istihdam etmeyen ve başvuru şartlarını sağlayan bir kadın çalışan, bakıcı istihdam etmeyi düşünebilir ve bu çerçevede maliyet hesabı yapabileceği ifade edildi.

Yatılı olmayan bir bakıcı için brüt 20 bin lira asgari ücret ödemesi üzerinden hesaplama yaptığımızda, işverenin (anne) sigorta primi 3 bin 100 lira oluyor. Ancak son 6 aydır işsiz olan bir bakıcı istihdam edilirse bu durumda 6111 teşvikinden yararlanılıyor ve burada hiç prim yatırılması gerekmediği aktarıldı.

İşveren işsizlik primi 400 lirayken, işverene sağlanan asgari ücret desteği de 700 lira oldu.

Asgari ücret desteği ve primlerin düzenli ödenmesi halinde yararlanılabilecek 5 puan teşvikle birlikte proje çerçevesinde bakıcı desteği (325 bin euro) alacak bir kadın, 8 bin 327 lira masrafla eğitimli çocuk bakıcısı istihdam edip hem çocuğunu güvenli ellere teslim edebilir hem de kendisi işine geri dönebilir ya da çalışmaya başlanabilir.

BAŞVURULAR HAZİRAN AYINDA

Projenin haziran ayı itibarıyla başlamasının beklendiği duyuruldu.

Proje başlayınca başvurular da alınmaya başlanacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sebeple başvuru yapmak isteyen kişilerin mutlaka e-Devlet şifrelerini edinmeleri gerekiyor. Ön başvurular sistem üzerinden yapılacak ve başvuru sahiplerine kesin kayıt için randevular verilecek.