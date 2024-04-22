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Kahramanmaraş’ta 74 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 140 kişiden 74’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta 74 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 74 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 140 kişiden 74’ü tutuklandı.

22 Nisan 2024 Pazartesi 12:18

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 15 Nisan 2024 ile 22 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 109 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 140 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda, 74 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 571,52 gram metamfetamin, 176 adet sentetik ecza, 15 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara da müdahale edildi. Bu kapsamda, 118 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 93 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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