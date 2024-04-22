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Başkan Görgel: “Konut ve iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel tasarım projesinde ilk etabın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehir merkezimizde 4 binin üzerinde konut ve iş yerinin inşası hızla sürüyor. Toplam 15 binin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bu projeler etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Başkan Görgel: “Konut ve iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Başkan Görgel: “Konut ve iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel tasarım projesinde ilk etabın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehir merkezimizde 4 binin üzerinde konut ve iş yerinin inşası hızla sürüyor. Toplam 15 binin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bu projeler etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek” dedi.

22 Nisan 2024 Pazartesi 13:00

6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında bir yandan yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilirken bir yandan da şehir merkezindeki Kentsel Tasarım Projesi hızla yükseliyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından; Hayrullah Mahallesi, Hükümet Bulvarı, eski Bahçelievler Kampüsü alanı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde kaba inşaatı tamamlanan bloklarda son rötuşlar yapılırken bir yandan da yeni blokların temelleri atılıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapılıp inşasına başlanırken, yapımı süren projelerin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş,Türkiye’ye Örnek Olacak

Yeni konut, iş yeri ve sosyal donatılarla Kahramanmaraş’ın eski canlılığına kavuşacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla devam ederken kalıcı konutların yapımında da önemli aşama kat edildi.Şehrimizde tamamlanarak anahtarları teslim edilen toplam konut sayısı 17 bini geçti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan Kentsel Tasarım Projesi hızla devam ediyor.4 bine yakın konut ve iş yerinin ihalesi yapılıp inşasına başlandı. Bazı blokların yapımında sona gelindi. İnşallah bunlar kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Proje kapsamında şehir merkezimize 10 bin konut ve iş yeri kazandırılması planlanıyordu. Doğukent,Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Sitesi’nin de projeye dâhil edilmesiyle birlikte bu sayı 15 binin üzerine çıktı. İnşallah Doğukent,Güneşevler ve Güneşli Kocabaş Sitesi TOKİ tarafından yerinde yapılacak. Bu projeler tamamlandığında Kahramanmaraş’ımız çok daha kimlikli ve fonksiyonel hale gelerek eski cazibesini tekrar kazanacak” ifadelerini kullandı.

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Başkan Görgel: “Konut Ve Iş Yerleri Etaplar Halinde Hak Sahiplerine Teslim Edilecek”
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