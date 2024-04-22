Ahmet Hakan’dan Kahramanmaraş’taki birlikteliğe övgü dolu sözler

Göreve geldiği günden itibaren kısa süre içerisinde hayata geçirdiği faaliyetlerle Kahramanmaraşlıların takdirini kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, basın camiasının da ilgisini üzerine çekti. Türkiye’nin en önemli gazete ve televizyoncularından Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi’nde kaleme aldığı “Şeyh Edebali yaşasaydı bunlara şunları derdi” başlıklı köşe yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in parti ayrımı yapmaksızın ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği istişare toplantısını ele aldı.

Ahmet Hakan, yayımladığı yazısında: “Maraş’ın tüm başkanları bu fotoğrafta. Dört AK Partili, dört CHP’li, üç YRP’li, bir İYİ Partili belediye başkanı var.Hepsi de Kahramanmaraş’ın belediye başkanları.Kahramanmaraş’ın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, parti farkı gözetmeksizin bütün başkanları bir araya getirmiş. ‘Tek derdimiz Kahramanmaraş’a hizmet’ sloganıyla kentte birlik ve beraberliği sağlamış.Tüm kentlerimize örnek olur inşallah” ifadelerine yer verdi.