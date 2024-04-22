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Başkan Akpınar, “Bu makamlar geleceğin teminatı çocuklarımızındır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Dulkadiroğlu İlkokulu öğrencisi Hatice Sena Aksu’ya teslim etti.

Başkan Akpınar, “Bu makamlar geleceğin teminatı çocuklarımızındır”

Başkan Akpınar, “Bu makamlar geleceğin teminatı çocuklarımızındır”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Dulkadiroğlu İlkokulu öğrencisi Hatice Sena Aksu’ya teslim etti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 13:27

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Dulkadiroğlu İlkokulu 4 C sınıfıöğrencisi Hatice Sena Aksu’yu ve öğretmenlerini konuk etti.

Makamını temsiliolarak Hatice Sena Aksu’ya devreden Belediye Başkanı Akpınar, bulundukları makamın gelecekteki temsilcilerinin bugünün çocukları olduğunu hatırlattı.

Bu düşünceyle, onlara daha iyi bir gelecek bırakma adına çalıştıklarının altını çizen Başkan Akpınar, makamda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızın, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacağı bilinciyle, onların eğitim, kültür ve sosyal anlamda gelişimi adına ne gerekiyorsa yapacağız. Biliyoruz ki bu makamların gelecekteki temsilcileri gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Bu bilinçle, ilgili kurumlarımızla iş birliği yaparak ne gerekiyorsa yapacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayacağız. Hatice Sena Aksu kızımızın iletmiş olduğu istek ve talepler konusunda hassas olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Tüm parklarımız, çocuk oyun alanlarımız ve yeşil alanlarımız vatandaşlarımıza en uygun şekilde hizmet verecek. Bunun için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır.”

Başkan Akpınar, son olarak öğrencilere seslenerek, “Çalışmak için müsait zaman ve mekan arama, her zaman ve mekan çalışmak için müsait bir zaman ve mekandır. Özellikle kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap okumak sizlerin ufkunu genişletecek, zihninizi açacaktır. Bu şekilde toplumumuz için iyi bir birey olur, gelecekte ülkemizin yönetimine en güzel şekilde katkı sağlaya bilirsiniz.”

Temsili olarak makamı devralan Hatice Sena Aksu, ilgili birim müdürlerine iletilmek üzere; çocuk oyun alanlarının ve parkların yenilenmesi, okul çevresinin temiz ve düzenli olması, sokak hayvanları konusuna hassasiyet gösterilmesi ve ekonomik olmak şartıyla Dulkadiroğlu Belediyesi işletmesinde yeni bir düğün salonu yapılması talimatını verdi.
 

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Başkan Akpınar“Bu Makamlar Geleceğin Teminatı çocuklarımızındır”
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