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Başkonuş caddesi ve bağlantı yolunun ulaşım standardı artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ta bulunan Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolunda başlattığı asfalt yenilemelerini sürdürüyor.

Başkonuş caddesi ve bağlantı yolunun ulaşım standardı artırılıyor

Başkonuş caddesi ve bağlantı yolunun ulaşım standardı artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ta bulunan Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolunda başlattığı asfalt yenilemelerini sürdürüyor.

22 Nisan 2024 Pazartesi 14:33

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’taki Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolunda başlattığı asfalt yenileme uygulamalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bölgedeki yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolunun asfaltı çift şeritli olarak yenilenirken Alparslan Türkeş ve İsmet Karaokur Bulvarı’nı birbirine bağlayan Başkonuş Caddesi’nde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan arterde sürdürülen asfalt yenileme uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında sezon boyunca yol yenileme uygulamalarının duraksamadan devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Başkonuş Caddesi Ve Bağlantı Yolunun Ulaşım Standardı Artırılıyor
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