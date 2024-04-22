Genç Eğitim Sendikası, Meb ve Hazine Bakanlığı'na İki Önemli Başvuru Yaptı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genç Eğitim Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, eğitim çalışanlarının karşılaştığı önemli sorunları şu şekilde açıkladı: “Genç Eğitim Sendikası olarak eğitim çalışanlarının sorunlarını yakından takip ediyor ve çözümü için gerekli adımları atıyoruz. Ödül sisteminin adil ve şeffaf olmaması ile 2023 Aralık ayı ek ders ücretlerinin 2024 yılı Ocak ayında gecikmeli ödenmesi sonucunda vergi dilimi matrahlarının erken girişi gibi sorunlar öne çıkmaktadır. Bu konularda ilgili bakanlıklara resmi başvurularımızı gerçekleştirdik. Genç Eğitim Sen'in resmi taleplerinden biri, MEB tarafından yayınlanan 2024 yılı Ödül Alan Personel Listesinin şeffaflıktan uzak ve adaletsiz olduğu iddialarıydı. Ödül alan personellerin değerlendirme puanlarının kamuoyuyla paylaşılmaması ve iddiaların torpilli atamalarla ilgili olması endişe yaratmaktadır. Ödül sisteminin şeffaf ve adil olması, eğitim çalışanlarının motivasyonunu artırmak açısından önem taşımaktadır. Diğer bir konu ise 2023 yılı Aralık ayında ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin gecikmeli olarak 2024 yılı Ocak ayında ödenmesi durumunda gelir vergisi hesaplamasında sorunlar yaşanabileceği konusudur. Bu durum eğitim çalışanlarının vergi dilimlerine erken girmesine neden olabilir ve fazladan vergi kesintileriyle karşı karşıya bırakabilir.”