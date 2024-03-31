Türkiye sandık başında

31 Mart 2024 tarihinde 81 ilde 390 belde belediye başkanı, 50 bin 336 muhtar ve il genel meclis üyeleri için sandık başına gidildi.

Seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanabilecek.

OY VERME SAATLERİ

Oy verme işlemi; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te saat 07.00 - 16.00

arasında başladı.

Diğer illerde ise bu saat aralığı 08.00 - 17.00 oldu.

OY VERME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Oy vermek isteyen seçmenler, sandık kuruluna kimliklerini ibraz ederek oyunu kullanacak. Büyükşehirlerde 4, diğer illerde 3 oy pusulası kullanılacak. Pusulalar tek zarfa konulacak.

Hamileler, hastalar, engelliler ve yaşlılar öncelikli olarak oy kullanabilecek. Cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak.

Sandık başında kimseden telkin ve tavsiye alınması da yine yasaklar arasında yer alıyor.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak. Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri kapalı olacak. Taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlar da silahları ile dolaşamayacak.

Saat 18.00'e kadar seçimle ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. YSK tarafından saat 18.00-21.00 arasında seçimle ilgili tebliğler yayımlanacak. Saat 21.00'den sonra yayınlar serbest olacak.

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILIYOR

Öte yandan 34 siyasi partinin katılım sağladığı seçimler için 206 bin 845 sandık kuruldu. Bazı yerlerde seyyar sandıklar oluşturuldu. Oy verme bitim saatinden önce sandıklar açılamayacak. Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak.

1 MİLYON GENÇ İLK DEFA OY KULLANACAK

Ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinde toplam 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak.