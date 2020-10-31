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23 saat sonra 4 kişi enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilki 6 yaşındaki Umut alkışlarla sağ olarak kurtarıldı

23 saat sonra 4 kişi enkazdan çıkarıldı

23 saat sonra 4 kişi enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilki 6 yaşındaki Umut alkışlarla sağ olarak kurtarıldı

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:48
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Umut'un enkazdan yaklaşık 23 saat sonra çıkarılması enkaz altında yakınlarını bekleyenlere de umut olurken kısa bir süre sonra anne ve 3 çocuğu daha enkazdan çıkarıldı. 1 çocuğun ise enkazdan kurtarılma çalışmaları sürüyor...

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti. Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü.

Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 31.10.2020 14:56
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