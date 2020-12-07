Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kısıtlama Sessizliği

Adana'nın en işlek noktalarından olan Bülent Angın ve Ziyapaşa bulvarlarıyla İstasyon Meydanı sessizliğe büründü.

Kent genelinde belli noktalarda polis ekiplerinin denetimi gün boyu devam etti.

- Mersin

Mersin'de kısıtlamanın ikinci gününde de kentin işlek bulvarları ve caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda başlattığı denetimleri aralıksız sürdürdü.

Kentin hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandı ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

- Hatay

Hatay'da da sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.