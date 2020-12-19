Bakanlar’dan Gaziantep açıklaması

Bakan Koca, 9 vatandaşın hayatını kaybettiği patlamanın, oksijen vermek için kullanılan tüplerden çıktığını söyledi. Adalet Bakanı Gül ise, her türlü ihmalin araştırıldığını, 2 savcı ile soruşturmanın enine, boyuna yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te bir özel hastanede meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk sözü Bakan Koca aldı. Koca, hastaların son durumunu ve yangının çıkış nedenini açıkladı. Bakan Gül ise, soruşturma ile ilgili detayları paylaştı.

"YANGIN OKSİJEN VERMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ TÜPLERDEN ÇIKTI"

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Yangın oksijen vermek için kullandığımız cihazdan çıktı. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 7 vatandaşımız olay anında, 1 vatandaşımız transfer sırasında, 1 hastamız ise nakil yapılan hastanede 4.5 saat sonra hayatını kaybetti. 19 takipli hastadan 9 vatandaşımızı kaybettik.

"İKİ SAVCIMIZ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR"

Bakan Koca'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep'in milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mız soruşturmayı hemen başlattı. Ciddi bir şekilde görevlendirilen iki savcımız soruşturma yapıyor. Süreç hızlı ve rutin bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu süreç ile ilgili ihmal varsa titiz bir şekilde araştırılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyorum.