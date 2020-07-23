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Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü. Kiritik toplantı sonrası atamalar ve terfiler açıklanacak.

Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı

Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü. Kiritik toplantı sonrası atamalar ve terfiler açıklanacak.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Her sene Ağustos ayının başında gerçekleştirilen YAŞ toplantısının Kurban Bayramı nedeniyle bugün yapılmasına karar verildi. YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Zat-ı Alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."

YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şûra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ett. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

BEKLEME SÜRESİ DOLMADI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura'da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYaşGeneral
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