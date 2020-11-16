Hatay'da 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince, Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilerin toplu taşımada kullandıkları "Hatay Kart"larının aktif olmayacağının ifade edildiği açıklamada, vatandaşların hem kendisi hem de toplum sağlığı için alınan kurallara uymaları konusunda özen göstermesi istendi.