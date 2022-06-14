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Kahramanmaraş dahil 71 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 14 Haziran hava durumu raporunu yayımladı.

Kahramanmaraş dahil 71 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı!

Kahramanmaraş dahil 71 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 14 Haziran hava durumu raporunu yayımladı.

14 Haziran 2022 Salı 10:19
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Rapora göre 71 il için kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. Ani sel, su baskını gibi olumsuz olaylara karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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