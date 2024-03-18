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Kahramanmaraş için 6,8’lik deprem uyarısı!

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin etkileriyle sarsılan Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerine özel çok önemli bir açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada 6,8 şiddetinde deprem beklendiği belirtildi.

Kahramanmaraş için 6,8’lik deprem uyarısı!

Kahramanmaraş için 6,8’lik deprem uyarısı!

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin etkileriyle sarsılan Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerine özel çok önemli bir açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada 6,8 şiddetinde deprem beklendiği belirtildi.

18 Mart 2024 Pazartesi 10:54

Yapılan araştırmalar, bu illerde 1 yıl içinde 5 ve üzeri büyüklükte artçı depremlerin yaşanma olasılığını ortaya koyuyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, yapılan araştırmaları değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki artçı depremlerin süreceğini belirtirken, hangi bölgelerde daha yüksek bir riskin olduğunu da vurguladı.

Makale, ABD'li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda'nın araştırmasına dayanıyor. Bu araştırma, bölgedeki sismik hareketliliği izleyerek önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

İhtimalin Yüksek Olduğu 4 İl Belirlendi

Yapılan çalışmalara göre, Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş) ve Kırıkhan (Hatay) illerinde 5 ve üzeri büyüklükte artçı depremlerin yaşanma ihtimali daha yüksek. Bu durum, bölgedeki riskin boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaşanabilecek artçı depremlerin büyüklüğü ve süresi hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca, beklenen deprem sayısının dünya ortalamasının altında olduğunu da belirtti.

Artçı Depremlerin Süresi Belirsiz

Prof. Dr. Tüysüz, artçı depremlerin ne kadar süreceği konusunda kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti. Örnek olarak, geçmişte yaşanan Düzce depreminin artçılarının uzun yıllar devam ettiğini hatırlattı.

Yapılan araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerde artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Halkın alması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar bu yönde belirlenmeli.

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