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Meteoroloji İl İl Uyardı: Kar Kalınlığı 20-50 Santimetreyi Bulacak

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı belirtiliyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kar Kalınlığı 20-50 Santimetreyi Bulacak

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kar Kalınlığı 20-50 Santimetreyi Bulacak

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Karadeniz'de Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 20-50 santimetre yeni kar örtüsü oluşturacağı belirtiliyor.

05 Şubat 2021 Cuma 10:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR

Bugün Hakkari il geneli, Van'ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Cuma sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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