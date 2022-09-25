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SGK'ya Sözleşmeli 341 Personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) 341 sözleşmeli personel alacak.

SGK'ya Sözleşmeli 341 Personel Alacak

SGK'ya Sözleşmeli 341 Personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) 341 sözleşmeli personel alacak.

25 Eylül 2022 Pazar 11:13

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ( SGK) 341 sözleşmeli personel alınacağı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK, 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alacak.

Başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek. Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca ( ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

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SGKya Sözleşmeli 341 Personel Alacak
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