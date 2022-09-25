SGK'ya Sözleşmeli 341 Personel Alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ( SGK) 341 sözleşmeli personel alınacağı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK, 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alacak.

Başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek. Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca ( ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.