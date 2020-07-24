Tarihi kentler birliği İstanbul’da toplandı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1. Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TKB’nin 20 yıllık süre içerisinde ülke genelinde Kent Müzeleri ve Arşivleri kapsamında; 287 açılmış, 65 de çalışması süren 352 müze sayısına ulaşıldığı söyledi.

Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşuna ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör: “Tarihi Kentler Birliği, kentlerin tarihsel bir bağlamda buluşması, kültürel mirasın korunmasının işbirliği içinde gündeme alınması, tarihi yapıların ve çevresel dokuların korunması ve yaşatılması amaçlarıyla 2000 yılında kuruldu. 7-8 Ekim 1999 tarihinde Strasburg kentinde kuruluş toplantısını yapan Avrupa Tarihi Kentler Birliğine, Türkiye de davet edildi. Toplantıya gözlemci üye olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte ÇEKÜL Vakfının da tecrübesi ve desteğiyle, Türkiye Tarihi Kentler Birliğinin kuruluş çalışmalarını başlattı; yürütücülüğünü üstlendi. 22 Temmuz 2000’de Bursa’da, 52 tarihi kent belediyesi tarafından kabul edilen birlik tüzüğü ve yayımlanan kuruluş bildirgesiyle kurulan TKB, 2001 yılında Avrupa Tarihi Kentler Birliğinin 12’nci üyesi oldu” dedi.

TKB’nin kuruluşundan bu yana birçok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Güngör: “TKB kuruluşundan itibaren koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yapmaya başladı. Eğitim seminerleriyle üyelerinin proje yapma ve uygulama yeteneklerini geliştirdi. 2009 yılında TKB üye belediyelerin katılımıyla pilot uygulamasına başlanan ve tamamı ücretsiz olan ÇEKÜL Akademi eğitimleri kapsamında eğitimler verildi. Tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları olan KUDEB’lerin oluşturulmasına önayak oldu” diye konuştu.

Program, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında ödül alan belediyelere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

Müze Özendirme Yarışmasında; Göç Müzeleri, Kent Müzeleri, Kent Tarihi Müzeleri, Kent Belleği ve Arşiv Müzeleri, Yaşam Kültür Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi dallarında ödüller verildi.