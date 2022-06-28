Türk sinemasının efsanesi hayatını kaybetti!

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

ORHAN GENCEBAY: HASTAYDI VE DURUMU İYİ DEĞİLDİ

CNN Türk'e bağlanan Orhan Gencebay, Hepimizin başı sağ olsun. Çok önemli izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Son zamanlarda hastaydı, durumu iyi değil diye duyuyorduk. O sinemamızda gelen kimsenin yapamayacağı sahneleri yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Cüneyt arkının değerini nesiller boyu bilirler. Dünya starı olabilecek birisiydi" dedi.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 doğumludur ve 84 yaşındadır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Halit Refiğ'in teklifi ile sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refiğ'in teklifi ile sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Bu eğitimde öğrendiklerini Battalgazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın, Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmalara imza atan Arkın kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı.

1963'ten beri oyunculuk alanında birçok ödülün sahibi olan Arkın, 1999'da "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden, 2013'te "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nü Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, 2013'te "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nden, 2013'te "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nü ise 2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nden aldı.

Arkın, 1967-1968 yılları arasında Güler Mocan ile evli kaldı. 1966'da kızı Filiz'i kucağına aldı. Arkın 1972'den beri Betül Cüreklibatır ile evli.