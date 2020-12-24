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Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Afşin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Afşin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:33
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Sözleşmenin imza töreni, belediye binasında, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye başkan yardımcıları Hasan Ali Gedik ve Abbas Burak Binboğa ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Afşin İşyeri Temsilcisi Ubkat Kır'ın katılımıyla yapıldı.

Güven, 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını belirterek, Türkiye'ye örnek olacak bir anlaşma olduğunu söyledi.

Belediye olarak işçilerin yanında olduklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"İmkanlarımızı zorlayarak personelimizi rahatlatmaya yönelik zam oranlarını, yevmiye artışını ve sosyal hakların iyileştirilmesi konusundaki atılacak adımları belirledik. Rakam belirtmek istemiyorum. Çünkü belediyeler kendi bütçesiyle ayakta duran kurumlar ve her belediyenin ekonomik yapısı birbirinden farklı. Bizim kendi öz gelirlerimiz vardı, imkanlarımız vardı. Bunun için daha rahat hareket ettik. Afşin Belediyesi olarak elimizden gelen en iyi şartları personelimize sunduk. Türkiye'ye örnek olacak bir zam oranı belirledik. Çalışanlarımız ve sendikamız da yapılan iyileştirmelerden memnun. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Allah ağız tadımızı bozmasın, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Yapılan zam oranından memnun olduklarını ifade eden Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Afşin İşyeri Temsilcisi Ubkat Kır da "Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığımıza bağlı bulunan Afşin Belediye Personel Limited Şirketinde çalışan 200 işçi arkadaşımızın toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladık. İşçi arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Program, sözleşmenin imzalanmasının ardından sona erdi.

Son Güncelleme: 24.12.2020 19:15
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