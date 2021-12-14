Afşin'den İzmir’e muhteşem bir tat ve lezzet! Çorbacı dede

Hoş geldiniz diyen tatlı dilli ve güler yüzlü garson bize merhaba hoş geldiniz siparişinizi alayım derken gülüyordu. Bu samimiyet ve içtenlik karşısında mutlu oldum tabikide. Çorbaları saymaya başlayınca can dostum Hüsnü kelle paça ve beyin dedi aynısı dedim çünkü dostumun bir bildiği var demekki diyerek siparişlerin gelmesi kısa sürdü.

Şaşkınlık içinde gelen tabaklara bakakaldım. Bakır ve kalaylı tabaklaradaki servis beni mutlu etmişti. Hüsnü sen beni nereye getirdin bu tabaklar benim gençliğimde gördüğüm ve içinde yemekler yiyip çorba içtiğim tabakların aynısı dediğimde gülmeye başladı.

Dostum adamlar işlerini iyi yapıyor ve bu işi dededen toruna devam ettiriyorlar İzmirin her yerinde çorba içtim ancak Çorbacı Dede beni kendine hapsetti işte bu yüzden bu güzelliği ve bu muhteşem tadı sizinlede yaşamak ve paylaşmak istedim beğendinizmi dediğinde bakır tabaktaki kendi suyunda servis edilen bu muhteşem karışıma hayran kalmıştım.

Servisi yapan görevli kardeşimize acı biberiniz varmı dediğimde Kahramanmaraş Afşinden geliyor diyerek tabak dolusu biber masamızdaydı. Keyf dolu sohbet eşliğinde iştahla yediğimiz kelle, paça ve beyin çorbası ise muhteşemdi.

İzmire hoş geldin Çorbacı Dede, sana çok teşekkür ediyorum can dostum Hüsnü bana özlemini duyduğum bu muhteşem tadı tattırdığın ve tanıttığın için. İzmir seninle ve muhteşem tadın ve sunumunla ve lezzetinle keyf alacak Çorbacı Dede Bayraklı Özkanlar Cadde üzerinde mutlaka ana mutlaka gidin diyorum.

Sana çok ama çok teşekkür ediyorum can dostum HÜSNÜ kesene bereket olsun Çorbacı Dede'ye helal olsun muhteşem tat ve lezzeti için.