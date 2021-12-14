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Karaoğlan’da hedef Kahramanmaraş’ın eğitim çıtasını yükseltmek!

2020/2021 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve ilk yılında bölge tarihinde görülmemiş başarılara imza atan Karaoğlan Koleji veli ve öğrencilerin merakla beklediği ücretsiz bursluluk sınavı takvimini ilan etti.

Karaoğlan’da hedef Kahramanmaraş’ın eğitim çıtasını yükseltmek!

Karaoğlan’da hedef Kahramanmaraş’ın eğitim çıtasını yükseltmek!

2020/2021 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve ilk yılında bölge tarihinde görülmemiş başarılara imza atan Karaoğlan Koleji veli ve öğrencilerin merakla beklediği ücretsiz bursluluk sınavı takvimini ilan etti.

14 Aralık 2021 Salı 12:12
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Karaoğlan’da Hedef Kahramanmaraş’ın Eğitim çıtasını yükseltmek diyen Karaoğlan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karaoğlan; Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında her şartta eğitim sloganıyla başladığımız süreç bölge tarihinde örneğine rastlanılmamış bir başarıyla son buldu.

Karaoğlan Eğitim Kurumları geldiği nokta itibariyle Afşin-Elbistan, Göksun ilçeleri öğrencilerinin yanı sıra, çevre illere eğitim-öğretim hizmeti almak için giden başarılı öğrencilerin tercih merkezi haline dönüşmüştür.2021 YKS ve LGS MEB sonuçlarına göre okullarımız yerleştirme oranında ve puan ortalamalarında açık ara ilçe birincisi olmuştur.Amacımız bölgemizi eğitim-öğretim platformunda ülke genelinde başarıyla temsil etmek ve keşfedilmeyi bekleyen öğrencilerimize dokunabilmektir.

Bunun için kendilerini eğitime adamış ve bu işin mutfağından gelen bir eğitim ordusuyla çalışmalarımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Karaoğlan Eğitim Kurumları olarak Ülkemize Akademik, Sosyal ve Kültürel dallarda kendini tamamlamış bireyler yetiştirmek en büyük görev ve sorumluluğumuzdur.2022/2023 eğitim-öğretim yılında Karaoğlan Koleji ailesine katılmak için yapılacak olan bursluluk sınav takvimini belirlemiş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz başvurularını resmi internet sitemiz üzerinden bugün itibariyle yapılabilecektir. Ücretsiz yapılacak olan bursluluk sınavlarına bu ayrıcalıklardan istifa etmek isteyen tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Sınavlarımıza katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum dedi.

İşte öğrencilerin merakla beklediği ücretsiz bursluluk sınavı takvimi:

8 Ocak 4. Sınıflar

19 Şubat 5-6-7. Sınıflar

26 Şubat 8-9-10-11. Sınıflar

Detaylı bilgi için:0344 503 03 44-45

Online Başvuru Adresimiz: www.karaoglankoleji.com

Anahtar Kelimeler:
Karaoğlan’da Hedef Kahramanmaraş’ın Eğitim çıtasını Yükseltmek!
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