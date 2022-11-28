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Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi

İYİ Parti Afşin İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Ali Taşkale güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi

Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi

İYİ Parti Afşin İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Mehmet Ali Taşkale güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:21

İYİ Parti Afşin İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, 26 Kasım 2022 tarihinde, ilçe teşkilat binasında gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongreye yoğun katılım gerçekleşti.

Kongreye; İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, Ankara Büyükşehir Portaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Yılmaz, Andırın İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Dal, Göksun İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Arslan, Milletvekili adayları Faruk Atlı ve Mustafa Bastırmacı, İYİ Parti Afşin Kurucu İlçe Başkanı ve Afşin Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız, İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy, İYİ Parti il yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

TAŞKALE: BAŞKAN BENİM YÖNETİMİM OLACAK!

Kongre’de teşekkür konuşması yapan Başkan Mehmet Ali Taşkale; “Benim bu partiye geliş sebebim, partimizi yükseltme arzumdur. Amaçlarımız hep birdir. Hep de öyle olmak istiyoruz. Başkan ben değilim, başkan benim yönetimim olacak. Hep birlikte çalışmak istiyorum. Hedefimiz ilçemizde daha da büyümek partimizi daha da ileriye taşımaktır. Kongremize katılan partililerime çok teşekkür ediyorum ”dedi.

ÇABUKEL: HEYECANIMIZA SEÇİMİN ZAFERİNİN COŞKUSUNU DA KATACAĞIZ

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel ise şunları söyledi: “İYİ Parti ailesi olarak her geçen gün genişliyor, güçleniyor ve hem anketlerde hatırı sayılır derecede yükseliş yaşıyoruz hem de milletimizin çığ gibi artan ilgisine mazhar oluyoruz. Genel seçimler öncesi açıklanan kongre takvimimize göre kongrelerimizi yapıyoruz. Genel seçimlere çok iyi hazırlandık. Hem milletimiz heyecanlı hem partililerimiz hem de biz çok heyecanlıyız. İnşallah bu heyecanımıza seçimin zaferinin coşkusunu da katacağız. İYİ Parti, iktidara yürüyor. Milletimiz iktidara yürüyor. Ben güven tazeleyen Afşin İlçe Başkanımıza başarılar diliyor, yönetim kurulu üyelerini de tebrik ediyorum.”

Mehmet Ali Taşkale Başkanlığındaki İYİ Parti Afşin İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Kılınç, Haşim Meşe, Beyhan Çevik, Fahri Ertekin, Nazmiye Yıldız, Saltuk Karahan, Erdal Kul, Nuri Sakar, Fatih Şahan, Faruk Polat, Halil Gül, Kemal Alp, Adnan Yıldız, İlyas Erdoğan, Vedat Tüten, Nuri Hurmanlı, Mehmet Özdemir, Sefer Topal, Cebrail Türkcephe, Yusuf Güzel, Yusuf Özgül, İmdat Karabulut, Mehmet Durna, Arslan Konan, Hayrani Gel, Hasan Atmalı.

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ

BASIN VE MEDYA

BAŞKANLIĞI

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Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi
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