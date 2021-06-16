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“Ailem İçin” Projesine Başkan Mahçiçek’ten İmza

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen “Ailem İçin” Projesi protokol imza törenine katıldı.

“Ailem İçin” Projesine Başkan Mahçiçek’ten İmza

“Ailem İçin” Projesine Başkan Mahçiçek’ten İmza

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen “Ailem İçin” Projesi protokol imza törenine katıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:19
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evlenecek çiftlere yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ve “Aile Danışmanlığı” hizmetini içeren “Ailem İçin” Projesi için Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi, İl Müftülüğü’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Haziran ayında başlanılması planlanlanan projede, Belediyelere ve Müftülüğe evlenmek için başvuran çiftlere, Aile Danışmanlığı hizmeti ve ev ziyaretleri gibi faaliyetlerle evlilik birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması için eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Planlanan proje ile evliliklerin ilk 1 yılında yapılan boşanma sayılarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Protokol imza töreninde konuşma yapan Başkan Mahçiçek şu sözlere yer verdi.

“Bizim temel çatı olan aile birliğimiz, bu birliğimizi geleceğe taşıyabilmemiz, gelecek nesillere de örnek olabilecek davranışlar ve yaşantılar içinde olmamız çok önemli. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmayı Valiliğimiz koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve İlçe Belediyeleri olarak biz Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile gerçekleştiriyoruz. Bizim temel yapımız aile müessesemizdir. Bu müessesenin kutsiyyetini gelecek nesillere kavratmamız bakımından çalışmamız çok önemli diye düşünüyorum. Çalışmamızda başta Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun ise “Belediye Başkanlarımıza, Müftülüğümüze ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze teşekkür ediyorum.” Dedi ve şunları ekledi.

“Paydaşlarımızla, kurumlarımızla dayanışma içerisinde aile hukuku bakımından önemli olan eğitim çalışmasını birlikte yürüteceğiz. İlimiz adına, aile kurumu adına bu önemli adımı atmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Atılan imzalar sonrası, iyi dilek temennileri ile program noktalandı.

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