banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Afşin'de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin ilçesindeki aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Afşin'de İncelemelerde Bulundu

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Afşin'de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin ilçesindeki aromatik bitki bahçelerinde incelemelerde bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 08:33
banner459

Milletvekili Öçal, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret için geldiği Afşin'de lavanta ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği bahçeleri gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Öçal, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl hasadı yapılan lavantaların işlendiğini ve sabun haline getirildiğini belirterek, ilçenin isminin lavantayla anılmaya başladığını söyledi.

Amaçlarının bölgede üretilen lavantanın isminin ilçenin eski ismi "Efsus" markası adı altında Türkiye'ye duyurmak olduğunu ifade eden Öçal, şunları kaydetti:

"Bunu meclisimizdeki bir siyasi parti hariç tüm partilerin milletvekilleri ve genel başkanlarına ilettik. İnanılmaz olumlu geri dönüşler aldık. Birçok milletvekilimiz 'Lavanta Afşin’de yetişiyor mu, nasıl yetişiyor, ne kadar alanda üretim yapılıyor, bu işi nasıl başardınız' gibi sorular sorarak Afşin'i tebrik ettiler. Bu çalışmanın arkasında belediyemiz var. Siyasiler olarak da tanıtım noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız. Afşin lavanta ve diğer aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında Türkiye'nin marka şehri olmaya aday."

Ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur , AK Parti Afşin İlçe Başkan İsmail Safi de hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serhan Erdoğanyılmaz Türes Şube Başkanı Oldu
Serhan Erdoğanyılmaz Türes Şube Başkanı Oldu
Başkan Güngör, 'Muhtarlar yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor'
Başkan Güngör, 'Muhtarlar yapacağımız hizmetlerde yol haritamızı belirliyor'
Başkan Güngör: Geleceği Gençlerimizle İnşa Edeceğiz
Başkan Güngör: Geleceği Gençlerimizle İnşa Edeceğiz
Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi Bölgeleriyle Şehre Katma Değer Sağlanacak
Kahramanmaraş’ta Organize Sanayi Bölgeleriyle Şehre Katma Değer Sağlanacak
İsrail'in basın özgürlüğüne karşı savaşı
İsrail'in basın özgürlüğüne karşı savaşı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber