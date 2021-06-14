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AKEDAŞ’tan tüketiciye önemli uyarı

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki tüketicilerini usulsüz elektrik kullanımına karşı bilgilendirdiklerini, bu bilginin ışığında ise tüketicilerden gelen geri dönüşün memnuniyet verici olduğunu belirtti.

AKEDAŞ’tan tüketiciye önemli uyarı

AKEDAŞ’tan tüketiciye önemli uyarı

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki tüketicilerini usulsüz elektrik kullanımına karşı bilgilendirdiklerini, bu bilginin ışığında ise tüketicilerden gelen geri dönüşün memnuniyet verici olduğunu belirtti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 17:37
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Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketici memnuniyetini ön planda tutmak adına yaptığı özverili çalışmalarla dikkat çeken Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketicilerini hem bilinçlendirmeye devam etti hem de usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyardı.

MEVZUATI UYGULAMAK ZORUNDAYIZ

Her bir tüketicinin memnuniyetinin şirketin bütün operasyonları için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her konuda yoğun bir bilgilendirme çalışması yaptıklarını ve Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinin görevli tedarik şirketi Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. olarak bütün işlemlerine Elektrik Piyasasının ilgili Yönetmelikleri doğrultusunda devam ettiklerini ekledi.

TÜKETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ

Usulsüz elektrik kullanımının, yönetmeliklere göre belirli cezai şartları olduğunu hatırlatan Genel Müdür Tanış; “Kurum olarak öncelikle tüketicilerimizin menfaatini gözeterek iş ve işlemlerimizi yürütüyoruz. Bir taraftan daha düşük fatura tutarları ve enerjinin korunması için tasarruf tedbirlerini sıralarken diğer taraftan da usulsüz kullanıma karşı hem kullanıcıların hem de abonelikleri kullanılan abone sahibi bireylerin mağdur olmaması için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.” Dedi.

USULSÜZ KULLANIM NASIL OLUŞUR

Hangi durumların usulsüz elektrik kullanımına girdiği konusuna da açıklık getiren Tanış açıklamasını şöyle sürdürdü, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi “usulsüz elektrik enerjisi kullanımı” olarak tanımlanmıştır.

ABONELİK, KULLANAN KİŞİ ADINA OLMALIDIR

Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen süreler tanınır. Bu süreler içerisinde aboneliğin kullanıcı adına alınması beklenir. Belirlenen süreler içerisinde bu değişiklik gerçekleştirilmediği takdirde abonelik iptal edilir.

Mevcut abone ikametgâhından ayrılırken aboneliğini sonlandırmazsa sonrasında büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu değişim sistemde görünemeyeceği için, sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına abonelik işlemleri yürütülmeye devam ediliyor. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde bu durum, sistemde aboneliği devam eden fakat o ikametgâhı terk etmiş olan eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor.”

E DEVLET ÜZERİNDEN ABONELİK İŞLEMLERİ ARTIK DAHA KOLAY

Abonelik başvurusu, abonelik feshi , borç sorgulama ve ödeme işlemlerinde Haziran ayı itibariyle E-devlet sistemi üzerinden büyük kolaylıklar getirildiğini de hatırlatan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, “İkametlerini değiştiren tüketiciler e-devlet sistemi üzerinden anında aboneliğini iptal edebilir, yeni taşınacağı ikametle ilgili de anında abonelik başvurusunda bulunabilir. Bu kolaylık Haziran ayı başlangıcı itibariyle tüm e-devlet sistemini kullanan tüketicilerimizin hizmetindedir. Islak imza gerektirmeyen mesafeli satış sözleşmesi ile dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilen uzaktan abonelik işlemi günümüzde yönetimi bir hayli zor olan “zaman” kısıtını ortadan kaldırıyor. Tüketicilerimizi devam eden pandemi döneminde sağlık açısından da koruyacak bu sistem, fiziksel teması ortadan kaldırarak dijital çağa ayak uydurmamızı kolaylaştırıyor” diye ekledi.

Son Güncelleme: 14.06.2021 18:35
Anahtar Kelimeler:
AKEDAŞ’tan Tüketiciye önemli Uyarı
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